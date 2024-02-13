مسلسل الياقوت 24، جاء المسلسل التركي الياقوت منافسًا للكثير من المسلسلات المعروضة في الوقت الحالي، والذي قد يشارك في جاهزة أفضل المسلسلات لهذا العام، كما أنه تمكن من جمع جمهور كبير من المتابعين خلال الحلقات القادمة، وأصبح الكثير يبحثون عن أحداث الحلقات الجديدة باستمرار حتى تصدر محركات البحث في كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد أن وصلت الأحداث إلى الحلقة 24 نود أن نذكر لكم بعض أحداثه من خلال مقالنا، تابعوا معنا لحظة بلحظة.

مسلسل الياقوت 24

يعتبر مسلسل الياقوت من أفضل المسلسلات التركية التي علقت في أذهان الكثير من محبي الدراما التركية، والذي بدأت تقدمه الكثير من المواقع الإلكترونية بشكل أسبوعي، وأصبح الكثير ينتظرونه حلقاته الأسبوعية في تشوق، حيث يسود نهاية كل حلقة حالة من الإثارة والغموض، مما يدفع الكثير للبحث عن أحداث الحلقة القادمة وكشف غموض الحلقة السابقة، واستمرت الأحداث حتى وصلت إلى الحلقة 24، والتي تشهد لم شمل عائلة غولسوي بعد عودة الإبن الأكبر للعائلة والذي يسمى أتيس، كما أنه سنشاهد إعلان يامان عن حبه لـ فيراي، ولمعرفة موعد عرض الحلقة القادمة تابعوا السطور التالية.

مسلسل الياقوت 24 مترجمة وكاملة dailymotion وقناة atv التركية

يمكنكم متابعة الحلقات الجديدة من مسلسل الياقوت عبر القناة التركية atv مترجم، والتي تعرضه كل يوم إثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسعودية، كما يمكنكم متابعته عبر موقع dailymotion.