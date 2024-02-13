عربي و دولي
رابط alrajhihaj.com التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445 وأهم الشروط
مؤسسة الراجحي هي من ضمن افضل المؤسسات الخيرية التي تعمل على تقديم خدمات كثيرة ومنها العمل على يتيسير أداء فريضة لمن ليس لديه القدرة المادية ومن خلال مقالنا سنتعرف على التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445.
معايير القيام بالتسجيل في حملة الراجحي للحج 1445
يوجد بعض من الشروط التي تحدد الأشخاص حتى يتم القيام بالحج المجاني والتي من بينها:
- أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية.
- لابج من أن يقيم إقامة كاملة داخل المملكة.
- أن تكون هذه المرة الأولى لأداء فريضة الحج.
- لابد من ان تتمتع بسيرة وسلوك حسن.
- تكون الحالة الصحية الجيدة للمتقدم.
- عدم تجاوز كل من الراتب الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي.
- لا يتعدى العمر 65 عامًا، و25 للمستقل، وأيضًا 18 عامًا للمعال.
كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني
لابد من القيام بالاتي حتى يتم القيام بالتسجيل في الحج مع حملة الراجحي للحج، ويتم من خلال التالي:
- الذهاب إلى موقع حملة الراجحي للحج.
- ثم يتم القيام بإدخال رقم هوية المتقدم ورقم هاتفه.
- ثم الضغط على تسجيل الدخول.
- بعدها بتم النقر على زر التسجيل في حملة الراجحي للحج.
- ثم يتم القيام باختيار المنطقة التي يتبع لها المتقدم.
- بعد ذلك لابد من إدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- انقر على زر ارسال.
- سيتم فحصه بعد الانتهاء من التسجيل.
الأوراق التي تقدم للتسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني
- تحتاج إلى أن تقوم بإرفاق بعض الوثائق والتي من بينها:
- يتم تقديم صورتان للمتقدم قياس 6*4.
- تقدم جواز سفر للمتقدم، ويكون ساري المفعول.
- نسخة من بطاقة هوية المتقدم.
- لابد من أن يقم تقرير طبي يفيد بالحالة الصحية الجيدة.
- أيضًا وثيقة تثبت دخل المتقدم.