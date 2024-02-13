مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 12 مترجمة وكاملة فيديو لاروزا

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 12، تعرض القناة التركية تي آر تي وان مسلسل صلاح الدين الأيوبي بشكل أسبوعي، والذي يترقبه الكثير من محبي المسلسل، وفي الآونة الأخيرة بدأ البحث عن الحلقة الثانية عشر من المسلسل بعد أن انتهت الحلقة السابقة بأحداث مشوقة، مما دفعت الكثير للتساؤل عن الأحداث القادمة، ومن خلال مقالنا سوف نذكر لكم تفاصيل الحلقة الجديدة وموعد عرضها.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 12

ينتظر محبي مسلسل صلاح الدين الأيوبي موعد عرض الحلقة الجديدة كل إثنين من كل أسبوع، والذي تقدمه القناة التركية تي آر تي وان بشكل حصري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، كما أنه يمكن متابعة الحلقات بعد عرضها في تركيا على قناة الفجر الجزائرية مترجمة، وفي الحلقة القادمة سوف نشاهد أحداث رائعة والتي من بينها سيقوم غابريل بالكشف عن جاسوسة صلاح الدين وسيتم انتهاء أمرها وذلك بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن انتهاء دور هذه الممثلة جوكشي اكيلدز عن المسلسل ولذلك تم التوقع بالقضاء عليها.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يمكنكم متابعة المسلسل التركي صلاح الدين الأيوبي كل يوم إثنين من كل أسبوع وذلك من خلال القناة التركية تي آر تي وان، وإليكم التردد الخاص بها فيما يلي:

تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد آخر للقناة عبر القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الجودة: اتش دي.

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات