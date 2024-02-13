“سجل هسه” استمارة البطاقة الوطنية الموحدة الحجز الالكتروني 2024 بالعراق nid-moi.gov.iq

من الخدمات المتميزة التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها خدمة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة وذلك من أجل تيسير إنجاز الإجراءات الرسمية على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم وتفعيل منظومة الخدمات الرقمية لتطوير مؤسسات الدولة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة حجز البطاقة الوطنية الكترونيًا والأوراق المطلوبة لإتمام عملية الحجز.

البطاقة الوطنية الموحدة الحجز الالكتروني 2024 بالعراق يمكن الآن للمواطنين بدولة العراق حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الانترنت، وذلك يغنيهم عن التوجه الى مكاتب الأحوال المدنية واستغراق وقت طويل في الانتظار، كل ما على الشخص هو الدخول على الموقع المختص وتعبئة الاستمارة المطلوبة، وسنستعرض لكم فيما يلي والخطوات المتبعة ورابط دخول البطاقة الوطنية الموحدة الحجز الالكتروني : الدخول الى الموقع الإلكتروني الرسمي لموقع شؤون البطاقة الوطنية عبر الضغط على هذا الرابط.

الضغط على “خدمات البطاقة الوطنية” من الصفحة الرئيسية للموقع.

اختيار خدمة “حجز مواعيد البطاقة الوطنية”.

سيتم عرض اقتراحات للمواعيد المتاحة، قم بتحديد الموعد الذي يناسبك.

سيُطلب منك إدخال رقم الهاتف الشخصي.

بعد التأكيد قم بطباعة الإيصال للتوجه به في الموعد المقرر الى المكتب المختص. الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الوطنية الموحدة الحجز الالكتروني بعد التعرف على الطريقة المتبعة لاستخراج البطاقة الوطنية الموحدة الحجز الالكتروني وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية العراقية، مطلوب منكم إرفاق بعد المستندات اللازمة وتقديمها الى الجهة المعنية، ولن يتم استخراج البطاقة في حالة وجود نقص في تلك المستندات، وفيما يلي نوضح لكم كافة الأوراق المطلوبة : صورة من البطاقة الوطنية المنتهية أو التالفة.

في حالة استخراج البطاقة الوطنية للمرة الأولى لابد من تقديم شهادة الميلاد

وصورة من المؤهل الدراسي.

شهادة الموقف من التجنيد.

صورة من عقد العمل.