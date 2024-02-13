ياسعدكم ياهناكم يابتوع المعاشات.. زيادة المعاشات القادمة في هذا الموعد بحسب ما قررته وزارة التأمينات الاجتماعية + قرارات سارة لاصحاب المعاشات.. ادخل شوف معاشك بسرعة..؟!

تثير زيادة المعاشات القادمة اهتمام الكثيرين حيث تُعتبر هذه الزيادة دعماً أساسياً للمواطنين في تلبية احتياجاتهم الضرورية في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة ومع تزايد الحاجة إلى موارد مالية إضافية لتحقيق معيشة كريمة يبحث الكثيرون عن معرفة تفاصيل دقيقة حول مواعيد الزيادة المقبلة ومن هنا يسعى الفريق المختص في إعلام الجمهور إلى توفير المعلومات الشاملة حول هذه الزيادات المهمة، بما في ذلك توجيهات للمواطنين حول كيفية الاستعلام عنها والتأكد من استحقاقها، بهدف مساعدتهم على التخطيط الجيد لمصروفهم الشهري وتلبية احتياجاتهم بكل يسر وسهولة.

خبر زيادة المعاشات

هذا ويتداول الكثير من الأخبار المضللة بين أبناء جمهورية مصر العربية حول إضافة زيادة مالية في بداية كل شهر جديد، فإننا نود توضيح أن هيئة التأمينات الاجتماعية أكدت أنه وفقًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فإن موعد زيادة المعاشات القادمة سيكون في بداية شهر مارس المقبل من كل عام وذلك استنادًا إلى المادة رقم 35 من قانون التأمينات الصادر بالرقم 148 لسنة 2019,من المفترض ان تبدأ زيادة المعاشات الجديدة المقدرة بـ15% المقرر صرفها لـ 13 مليون مواطن مصري، حيث يتراوح التكلفة إلاجمالية 74 مليار جنيه، من الشهر المقبل مارس 2024.

خطوات الاستعلام عن الزيادة

ولجهود مصر المستمرة في تطوير خدماتها المدنية نحو الإلكترونية وتيسير الوصول للمعلومات، فقد أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن إجراءات جديدة للاستعلام عن زيادة المعاشات يمكن تلخيص الخطوات اللازمة كما يلي

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أدخل اسم المستخدم بدقة ثم أدخل كلمة المرور المناسبة انقر على زر الاستعلام عن قيمة المعاش باستخدام الاسم

هذه الخطوات تسهل عملية الاستعلام عن المعاشات بطريقة سلسة وميسرة للمواطنين.