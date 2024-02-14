نتائجنا.. Link نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 بالعراق برقم الجلوس جميع المحافظات

المرحلة المتوسطة تعد من أهم المراحل الدراسية، لذلك نالت مقدار من الاهتمام البالغ في الفترة الحالية لمتابعة نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 بالعراق، وترقب موعد ظهورها والذي لم تعلن عنه وزارة التربية والتعليم بعد، حيث أن عملية التصحيح مازالت مستمرة حتى وقتنا الحالي، ولم يتم اعتماد النتائج بعد، ومن المؤكد الإعلان عنها على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة فور الانتهاء من التصحيح ثم اعتمادها بشكل رسمي.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 بالعراق

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 بالعراق يمكن الاستعلام عنها من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العراقية.

ثم يتم تسجيل الدخول للموقع.

وبعد ذلك يتم النقر على نتائج الطلاب.

ومن ثم يتم اختيار خدمة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول.

ويقوم الطالب بإدخال المعلومات الخاصة به، بطريقة صحيحة وفي أماكنها الصحيحة

ثم بعد ذلك يجب التأكيد من صحة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ونهايةً يتم النقر على استعلام، وبعدها ستظهر جميع النتائج.

ثم يمكن تحميل النتائج الخاصة بالطالب بصيغة Pdf.

المواد الدراسية الخاصة بالصف الثالث المتوسط

يقوم طلاب الصف الثالث المتوسط بدراسة مجموعة من المواد لكل ترم وهي:

مادة الرياضيات. كذكل يدرس الطالب مادة الدراسات الاجتماعية. وأيضا مادة الحاسب الآلي. بالإضافة إلي مادة القرآن الكريم. وبجانب ذلك مادة اللغة العربية “لغتي الخالدة”. وأيضا يدرسوا مادة اللغة الإنجليزية. وهناك مادة التربية الفنية. و مادة المهارات الحياتية. وتوجد مادة الدراسات الإسلامية.

اما بالنسبة لتوزيع درجات الثالث المتوسط 2024 فيتم توزيع درجات الترم على المواد التي حددتها الوزارة للطلاب هذا العام وهي كلآتي: