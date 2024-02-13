مسلسل تل الرياح الحلقة 31 مترجمة بجودة عالية HD قصة عشق وقناة Kanal

يعتبر مسلسل تل الرياح واحد من المسلسلات التركية التي حازت على نسب مشاهدة مرتفعة من مختلف الدول العربية، ومع اقتراب موعد عرض الحلقة الجديدة ازدادت محركات البحث عن تفاصيل مسلسل تل الرياح الحلقة 31 مترجمة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل تل الرياح الحلقة 31 مترجمة

تدور أحداث المسلسل حول مشكلة اجتماعية تحدث في الكثير من العائلات المختلفة وهي “الثأر” حيث يروي وجود ثأر ما بين أسرتين كبيرتين والذين يدعوا عائلة كاربي وعائلة دمير ومن أجل التخلص من ذلك الثأر الذي استمر عدة سنوات توصلوا لحل وهو أن يتم عقد زواج كل من باران وديلان وتم عقد الزواج وهو لا يوجد قصة حب بينهم ولكنهم فعلوا من أجل إرضاء أسرتهم، ولكن مع تطور الأحداث سوف يشهد المسلسل قصة حب كبيرة بينهم، وعندما تتعرض ديلان للاختطاف سوف يسعى باران من أجل أن يعيدها مرة أخرى.

مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

يعرض المسلسل على قناة Kanal 7 وذلك في تمام الساعة 5 ونصف مساء بتوقيت مملكة الإمارات، بينما يعرض في تمام الساعة 4 ونصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم عرضه أيضا في تمام الساعة 3 ونصف بتوقيت مصر.

تردد قناة Kanal 7

حرصت القناة على توفير أكثر من تردد على الأقمار الصناعية المختلفة والتي تكون كالتالي:

القمر الصناعي هوتبيرد التردد الخاص به هو 11253 أفقي.

القمر الصناعي نايل سات التردد هو 12264 أفقي.

القمر الصناعي الأتلانتيك التردد هو 11054.

أبطال المسلسل