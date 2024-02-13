متاح الآن.. رابط منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد في ليبيا 2024

قام البنك المركزي الليبي بإطلاق رابط منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد 2024، وهي خدمة إلكترونية تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية شراء العملة الأجنبية بطريقة آمنة وبسعر موحد، حيث يواجه المواطنون تحديات في الحصول على العملة الأجنبية نتيجة للأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد، وبهذا، تأتي هذه المنصة لتقديم حلًا فعّالًا للمواطنين لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية بشكل ميسّر، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سوف نقدم لكم خطوات حجز العملة الأجنبية للأفراد في ليبيا فتابعونا.

كيفية حجز العملة الأجنبية للأفراد في ليبيا 2024

حدد البنك المركزي في ليبيا عدة خطوات لحجز العملة الأجنبية للأفراد عبر منصة حجز العملة الأجنبية، هي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة حجز العملة للأفراد. أنشئ حسابًا جديدًا باستخدام رقم جواز السفر الساري، ورقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني. قم بتفعيل حسابك عن طريق إدخال رمز التحقق الذي سيتم إرساله إلى رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني. سجّل الدخول إلى حسابك واختر العملة التي ترغب في شرائها، وحدد المبلغ المراد وغرض الشراء. قم بتأكيد طلبك وانتظر حتى يتم مراجعته والموافقة عليه من قبل البنك المركزي. بعد الموافقة على طلبك، ستتلقى رسالة نصية أو بريد إلكتروني تحتوي على رقم الحجز والبنك المخصص لك لاستلام العملة الأجنبية. اذهب إلى البنك المخصص لك في الموعد المحدد، واستلم العملة الأجنبية بعد تقديم جواز السفر ورقم الحجز.

مميزات حجز العملة الأجنبية من المنصة الرسمية في ليبيا

رابط منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد في عام 2024 يأتي بعدة فوائد ومميزات للمستفيدين، من بينها: