عروض اسواق العثيم خصومات تصل 50% علي السلع الغذائية الطازجة بمناسبة يوم التأسيس

يعتبر من ضمن اكبر الاسواق التي توجد في المملكة السعودية كما انه يقدم العديد من الخصومات التي تعرض علي كافة منتجاته في مختلف فروعه ومنها مناسبة يوم التأسيس السعودي ومن خلال مقالنا سنتعرف على عروض اسواق العثيم خصومات تصل 50%.

عروض اسواق العثيم خصومات تصل 50%

يعتبر سوم التاسيس من ضمن المناسبات التي تقدمها بها العديد من العروض المميزة والرائعة والتي من بينها:

تعرض طماطم محمي بسعر 3.95 ريال سعودي.

كما انه يتم تقديم باذنجان أسود رومي بسعره 5.50 ريال سعودي.

يصل سعر فلفل بارد أحمر لمبلغ 4.95 ريال سعودي.

عنب أبيض علبة بسعر يصل إلى 5.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم سعره وصل 31.95 ريال سعودي.

سعر لحم تيس بالعظم إلى 49.95 ريال سعودي.

كما انه يتم توفير قطع بقري برازيلي مبرد 29.95 ريال سعودي.

دجاج التنمية الطازجة بسعر 17.95 ريال سعودي.

قطع الدجاج اليوم مبرد 900 جم بسعر 14.95 ريال سعودي.

لحم خروف بربري بالعظم بسعر 49.95 ريال سعودي.

كما انه يتم توفير لحم عجل باسكتاني بالعظم بسعر 28.95 ريال سعودي.

أوصال بقر برازيلي 28.95 ريال سعودي.

لحم غنم سواكني بالعظم بسعر وصل 51.95 ريال سعودي.

التخفيضات و الخصومات من أسواق العثيم 2024

القرع العسلي يعرض بسعر 1.95 ريال سعودي كما أنه يتم عرض على التوت الأزرق 125 جم بسعر 5.95 ريال سعودي ومملفوف محشي بسعر يصل إلى 1.25 ريال سعودي وأيضًا فلفل حار أحمر طويل بسعر يصل إلى 6.95 ريال سعودي ويعرض الكيوي بسعر 5.95 ريال سعودي وافندي باكستاني يصل سعرها إلى 3.95 ريال سعودي ايضًا يقدم تمر رطب سكري بسعر 14.95 ريال سعودي.