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زيادة مرتبات المعلمين الأخيرة رفعت جدول مرتبات المعلمين بالزيادة 50% والحوافز والبدلات لهذه القيم

Omnia Elbazمنذ ساعة واحدة
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زيادة مرتبات المعلمين
زيادة مرتبات المعلمين

زيادة مرتبات المعلمين قيد التنفيذ الآن، حيث من شهر مارس القادم سيتم تطبيق هذه الزيادة، حيث أمر الرئيس السيسي بالزيادة وافق مجلس النواب على حزمة القرارات وسيتم بالفعل تقديم الزيادة في رواتب المعلمين مارس القادم، ونذكر لكم عبر “البديل” قيمة رواتب المعلمين الذين يحصلون عليها بعد تلك الزيادة الأخيرة.

زيادة مرتبات المعلمين بأمر رئاسي

بناء على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي تم رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين لمبلغ 6000 آلاف جنيه مصري بدل من مبلغ 4 آلاف، حيث تدخل الزيادات ولحوافز الشهرية من شهر مارس حيز التنفيذ، بينما حافز المكافأة والبدل الخاص بالامتحانات سيكون بداية من الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2023/2024، ويأتي جدول رواتب المعلمين والمعلمات وفقًا لهذه القيم:

الدرجة الوظيفيةراتب المعلمين
الدرجة السادسة6000 جنيه مصري
الدرجة الخامسة6500 جنيه مصري
الدرجة الرابعة7000 جنيه مصري
الدرجة الثالثة7500 جنيه مصري
الدرجة الثانية8000 جنيه مصري
الدرجة الأولى9000 جنيه مصري
المدير العام10000 جنيه مصري
الدرجة العالية12000 جنيه مصري
الدرجة الممتازة14000 جنيه مصري

تفاصيل زيادة مرتبات المعلمين 2024

جاءت الزيادة في رواتب المعلمين في البدلات وحافز الأداء الشهري، وذلك بجانب حافز إدارة المدارس ومكافآت للامتحانات، وتأتي تفاصيل الزيادة كالتالي:

قيمة زيادة بدل المعلم

كبير معلمين360 ج
معلم خبير330 ج
معلم أول “أ”250 ج
معلم أول200 ج
معلم مساعد/ معلم250 ج

زيادة حافز أداء شهري

كبير معلمين580 ج
معلم خبير590 ج
معلم أول “أ”600 ج
معلم أول630 ج
معلم مساعد/ معلم670 ج

مكافآت الامتحانات للمعلمين

كبير معلمين310 ج
معلم خبير280 ج
معلم أول “أ”240 ج
معلم أول170 ج
معلم مساعد/ معلم130 ج

والتطبيق سيدخل حيز التفيذ إن شاء الله من مارس القادم 2024 إن شاء الله، فانتظروا الصرف.

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Omnia Elbazمنذ ساعة واحدة
0

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