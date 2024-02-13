زيادة مرتبات المعلمين الأخيرة رفعت جدول مرتبات المعلمين بالزيادة 50% والحوافز والبدلات لهذه القيم

زيادة مرتبات المعلمين قيد التنفيذ الآن، حيث من شهر مارس القادم سيتم تطبيق هذه الزيادة، حيث أمر الرئيس السيسي بالزيادة وافق مجلس النواب على حزمة القرارات وسيتم بالفعل تقديم الزيادة في رواتب المعلمين مارس القادم، ونذكر لكم عبر “البديل” قيمة رواتب المعلمين الذين يحصلون عليها بعد تلك الزيادة الأخيرة.

زيادة مرتبات المعلمين بأمر رئاسي

بناء على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي تم رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين لمبلغ 6000 آلاف جنيه مصري بدل من مبلغ 4 آلاف، حيث تدخل الزيادات ولحوافز الشهرية من شهر مارس حيز التنفيذ، بينما حافز المكافأة والبدل الخاص بالامتحانات سيكون بداية من الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2023/2024، ويأتي جدول رواتب المعلمين والمعلمات وفقًا لهذه القيم:

الدرجة الوظيفية راتب المعلمين الدرجة السادسة 6000 جنيه مصري الدرجة الخامسة 6500 جنيه مصري الدرجة الرابعة 7000 جنيه مصري الدرجة الثالثة 7500 جنيه مصري الدرجة الثانية 8000 جنيه مصري الدرجة الأولى 9000 جنيه مصري المدير العام 10000 جنيه مصري الدرجة العالية 12000 جنيه مصري الدرجة الممتازة 14000 جنيه مصري

تفاصيل زيادة مرتبات المعلمين 2024

جاءت الزيادة في رواتب المعلمين في البدلات وحافز الأداء الشهري، وذلك بجانب حافز إدارة المدارس ومكافآت للامتحانات، وتأتي تفاصيل الزيادة كالتالي:

قيمة زيادة بدل المعلم

كبير معلمين 360 ج معلم خبير 330 ج معلم أول “أ” 250 ج معلم أول 200 ج معلم مساعد/ معلم 250 ج

زيادة حافز أداء شهري

كبير معلمين 580 ج معلم خبير 590 ج معلم أول “أ” 600 ج معلم أول 630 ج معلم مساعد/ معلم 670 ج

مكافآت الامتحانات للمعلمين

كبير معلمين 310 ج معلم خبير 280 ج معلم أول “أ” 240 ج معلم أول 170 ج معلم مساعد/ معلم 130 ج

والتطبيق سيدخل حيز التفيذ إن شاء الله من مارس القادم 2024 إن شاء الله، فانتظروا الصرف.