هام وعاجل.. حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة

شهدت مواقع البحث ارتفاعًا ملحوظًا في البحث عن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 قبل حلول شهر رمضان الكريم، الذي يبدأ فلكيًا يوم 11 مارس 2024،وتأتي هذه الرغبة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، ولم تصدر وزارة المالية أي قرار رسمي حتى الآن بشأن تبكير صرف مرتبات شهر مارس، ويبقى الأمر قيد المتابعة؛ فما الحقيقة حول تبكير مرتبات شهر مارس؟ هذا ما سنعرفه من خلال مقالنا.

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

لم تصدر وزارة المالية أي قرار بشأن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024، وبناءً عليه، ستُصرف المرتبات بالزيادة الجديدة في مواعيدها، وتتضمن الزيادة الجديدة، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، كما تتضمن زيادة الأجور بحد أدنى يتراوح بين 1000، و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، ويُطبق أيضًا، حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

بعد معرفة حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024، إليكم مواعيد صرف المرتبات الفعلية، إذ حددت وزارة المالية 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ، إذ يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة يوم الخميس 21 مارس 2024، وجاءت مواعيد صرف مرتبات مارس 2024، كما يلي: