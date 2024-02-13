منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر 2024م.. رابط الوكالة الوطنية للتشغيل

أعلنت الحكومة الجزائرية عبر الوكالة الوطنية للتشغيل عن إطلاق منحة المرأة الماكثة بالمنزل، وتعد هذه من أهم أشكال الدعم التي أعلنت عنها الحكومة بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء الاقتصادي الناتج عن الظروف الصعبة في البلاد، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سوف نقدم لكم شروط وخطوات التقديم لهذه المنحة، فتابعونا.

شروط منحة المرأة الماكثة بالمنزل في الجزائر 2024

قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق عدة منح، ومنها: منحة المرأة الماكثة في البيت، وذلك للمساهمة في تخفيف العبء المالي عن هؤلاء النساء، ومساعدتهن في مواجهة تحديات تكاليف المعيشة، وللحصول على هذه المنحة لابد من توافر عدة شروط:

أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية. يتطلب الحصول على إقامة دائمة في الجزائر. يجب أن يكون عمر المتقدمة بين 18 و 50 عامًا للتأهل للمنحة. ينبغي عدم توفر وظيفة للمتقدمة وعدم حصولها على دخل شهري. عدم استفادتها من أي مبادرات أخرى تقدمها الحكومة. يتعين على المتقدمة أن تكون حاصلة على درجة جامعية على الأقل. عدم وجود دخل شهري ثابت لزوج المتقدمة، وفي حالة تعارض ذلك، تحرم الزوجة من الحق في الحصول على المنحة. يفضل أن يكون للمتقدمة أطفال، وهذا الشرط يمنحها الأولوية في الحصول على المنحة. يجب إرفاق جميع المستندات والملفات المطلوبة وضمان صحتها.

آلية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر 2024

منحة المرأة الماكثة بالمنزل هي إحدى المبادرات التي أطلقتها الحكومة الجزائرية بهدف دعم النساء اللاتي يقمن بالإعتناء بالمنزل والأسرة، ويمكنك التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل من خلال الخطوات التالية: