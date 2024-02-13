احجز رحلتك الآن بأفضل الأسعار عروض يوم التأسيس طيران 1445 بخصومات تصل لـ50% للرحلات الداخلية حتفل والخارجية

يحتفل الكثير من السعوديين بيوم التأسيس وذلك بسبب انهم يفتخرون بتاريخ والذي يصل لأكثر من ثلاثة قرون، وتبذل كافة الاجهزة للعمل على تقدم كافة الخصومات ومن خلال مقالنا سنتعرف على عروض يوم التأسيس طيران 1445.

عروض يوم التأسيس طيران 1445

تم تقدم الشركات لعدد من تخفيضات تصل إلى 70% حيث قامت شركات الطيران بشكل خاص بتقيم عدد من عروض ترويجية وذلك على كافة الرحلات سواء داخلية أو دولية وتزامنًا 1445 وان هناك بعض من الشركات التي قدمت خصومات تبلغ نسبتها حتى 50%.

عروض يوم التأسيس طيران بخصومات تصل لـ50%

قدمت شركة طيران ناس عدد من العروض المميزة وحيث انه قدمت كالاتي.

السفر من الرياض إلى عمان والذي يتم من خلال دفع مبلغ 200 ريال سعودي.

أما عن مبلغ رحلة الطيران من الرياض إلى دبي 230 ريالًا.

أما عن الرحلة من الرياض إلى اسطنبول يصل سعرها 330 ريالًا.

عروض شركات الطيران

فقد قدمت عدد من الخصومات على الرحلات الداخلية والخارجية، وسيتم القيام بهذه العروض بداية من يوم 22 فبراير إلى يوم 24 فبراير الجاري، على كافة التذاكر ووصل سعر التذكرة 122 ريال سعودي خصم 15% على الرحلات الخارجية أيضًا وانه يوجد تخفيض على الرحلات الداخلية تعرض بسعر 122 ريال سعودي للتذاكر كما انه تقدم عروض مميزة لتايلاند بسعر يبدأ من 1499 ريال سعودي وخصومات لرحلات بين الرياض وجدة تبدأ من 88 ريال سعودي وتم العمل على تقديم مسابقة تصل إلى 500 ريال سعودي والتي يتم القيام بعدد من السحوبات عليها واعلان اسم الفاز بها وذلك بمناسبة يوم التأسيس.