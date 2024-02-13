ظهور مدمر روما.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 شوفها بجودة عالية HD مدبلجة للعربية

زادت عمليات البحث بشكل كبير عن الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان الـ 148، حيث إن هذه الحلقة سنشاهد فيها العديد من الأحداث المشوقة ما بين ظهور مدمر روما وكذلك الكشف عن هوية نويان الجديدة، إضافة إلى أن الحلقة سيتم إذاعتها غدًا الأربعاء الموافق 14 من شهر فبراير 2024 في تمام الساعة الثامنة عصرًا، ويمكن القيام بمشاهدة الحلقة الجديدة من قبل قيامة عثمان، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة مسلسل عثمان على ATV التركية

يمكن القيام بإستقبال قناة ATV التركية على القمر الصناعي العرب سات لمشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة ATV التركية هو العرب سات.

التردد الجديد لقناة ATV يكون 12692.

بينما معامل الترميز الخاص بالقناة التركية يكون 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

تردد ATV التركية على النايل سات

ويسهل القيام بمعرفة التردد الجديدة لقناة ATV التركية، وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعي لقناة ATV هو النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 10796.

معامل الترميز فهو 27500.

استقطاب القناة فهو أفقي.

خطوات استقبال قنوات الحلقة الجديدة من قيامة عثمان

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، وفقًا لما يلي:-