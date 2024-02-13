نزلها وتابع مسلسل قيامة عثمان بجودة HD تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات 2024

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات 2024

يبحث الكثيرون عن تردد قناة القجر لمتابعة ما تقدمه من برامج مميزة، فهي تعرض بشكل حصري مسلسلات تركية تاريخية يتابعها الملايين من داخل تركيا وخارجها، حيث تصدرت قائمة الأعلى مشاهدة ومن أبرز تلك المسلسلات مسلسل قيامة عثمان من بطولة النجم المحبوب بوراك اوزجيفيت وتدور أحداث المسلسل عن تأسيس الدولة العثمانية والحروب التي خاضها عثمان للوصول بالدولة الى القمة، وفيما يلي نستعرض لكم تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12034

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

كما يمكنكم مشاهدة قناة الفجر عبر القمر الصناعي عرب سات عن طريق الإعدادات التالية :