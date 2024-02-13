تردد القنوات

نزلها وتابع مسلسل قيامة عثمان بجودة HD تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات 2024

تردد قناة الفجر الجزائرية

Mahmoudمنذ 37 دقيقة
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تردد قناة الفجر الجزائرية
تردد قناة الفجر الجزائرية
  • الضغط على زر القائمة من الريموت كنترول.
  • من الخيارات اضغط على التركيب أو الضبط.
  • ثم اضغط على طريقة التركيب اليدوي.
  • حدد أولًا القمر الصناعي الذي ستضبط عليه التردد.
  • ثم أدخل باقي الإعدادات السابق توضيحها في الخانات المخصصة.
  • بالأخير قم بالضغط على بحث لتظهر لك خلال دقائق كافة القنوات التي تعمل على نفس التردد.
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Mahmoudمنذ 37 دقيقة
0

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