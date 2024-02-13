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نزلها وتابع مسلسل قيامة عثمان بجودة HD تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات 2024
تردد قناة الفجر الجزائرية
تردد قناة الفجر الجزائرية، تقدم قناة الفجر الفضائية عبر شاشتها مجموعة من أفضل المسلسلات التركية الجديدة والتي لازالت تُعرض في تركيا هذا الموسم مثل مسلسل المؤسس عثمان ومسلسل صلاح الدين، لذا نجحت القناة خلال فترة قصيرة في جذب جمهور كبير من المتابعين من كافة أنحاء الدول العربية.
تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات 2024
يبحث الكثيرون عن تردد قناة القجر لمتابعة ما تقدمه من برامج مميزة، فهي تعرض بشكل حصري مسلسلات تركية تاريخية يتابعها الملايين من داخل تركيا وخارجها، حيث تصدرت قائمة الأعلى مشاهدة ومن أبرز تلك المسلسلات مسلسل قيامة عثمان من بطولة النجم المحبوب بوراك اوزجيفيت وتدور أحداث المسلسل عن تأسيس الدولة العثمانية والحروب التي خاضها عثمان للوصول بالدولة الى القمة، وفيما يلي نستعرض لكم تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 12034
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
كما يمكنكم مشاهدة قناة الفجر عبر القمر الصناعي عرب سات عن طريق الإعدادات التالية :
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11034
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية
قناة الفجر الجزائرية تتميز بأنها تبث محتواها بأعلى جودة وأفضل تقنية، لذا يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة المسلسلات المعروضة بصوت واضح وصورة نقية بدون تقطع، كما أنها تتميز بقصر فواصلها وعدم عرض الكثير من الإعلانات أثناء الحلقات، ولمحبي قناة الفجر سنوضح لكم خطوات ضبط التردد على جهاز الاستقبال :
- الضغط على زر القائمة من الريموت كنترول.
- من الخيارات اضغط على التركيب أو الضبط.
- ثم اضغط على طريقة التركيب اليدوي.
- حدد أولًا القمر الصناعي الذي ستضبط عليه التردد.
- ثم أدخل باقي الإعدادات السابق توضيحها في الخانات المخصصة.
- بالأخير قم بالضغط على بحث لتظهر لك خلال دقائق كافة القنوات التي تعمل على نفس التردد.