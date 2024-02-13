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“لولو الشطورة” تردد قناة وناسة بيبي كيدز 2024 على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أجمل الأناشيد

تردد قناة وناسة بيبي كيدز 2024

محمودمنذ ساعة واحدة
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هناك بحث مكثف على محركات البحث عن تردد قناة وناسة بيبي كيدز، إذ تحظى قناة وناسة بيبي على نسبة مشاهدة عالية في مصر والعالم العربي، وذلك بفضل تقديم قناة وناسة محتوى فريد ومميز، حيث استطاعت قناة وناسة أن تلفت انتباه الأطفال والكبار بمحتواها الممتع والمرح، إضافة إلى تشكيلتها الواسعة من الأغاني والأناشيد التي تحمل محتوى تربوي للأطفال، وتعزز لديهم السلوكيات الجيدة، والمبادئ الدينية، ونجحت القناة في جذب الأطفال من كل الأعمار، وتميزت بشخصية لولو التي هي نجمة القناة والتي تتواجد في معظم الأغاني وتحظى بحب الأطفال.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز 2024

قناة وناسة الجديدة تبث على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وتتمتع بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، وذلك بين جميع أفراد الأسرة، فهي من قنوات الأطفال الشيقة والتي تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي يحفظها الأطفال بسهولة، وسنقدم لكم زوار موقعنا الأعزاء في ما يلي تردد قناة وناسة بيبي كيدز 2024 على النايل سات وعرب سات وخطوات تثبيت القناة على جهاز الاستقبال، لمشاهدة أفضل أناشيد الأطفال.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز 2024 على نايل سات

يُمكن استقبال تردد قناة وناسة بيبي كيدز 2024 الجديد على نايل سات عبر التردد الآتي:

  • التردد: 11559.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز 2024 الجديد على عرب سات

تستطيع استقبال تردد قناة وناسة بيبي كيدز الحديد على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي:

  • التردد: 11270.
  • معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.

برامج وأناشيد قناة وناسة بيبي 2024

قناة وناسة بيبي تقدم مجموعة من البرامج والأناشيد الكرتونية التي تهدف إلى تثقيف وتسلية الأطفال، ومنها:

  • لولو الشطورة: برنامج يظهر مهارات لولو في الرياضة والفن والعلوم وغيرها من المجالات وكيف تتفوق فيها.
  • حبيب البابا: برنامج يتحدث عن علاقة الأب بأطفاله وكيف يقضون وقتًا ممتعًا معًا.
  • لولو وماما: برنامج يعرض مغامرات لولو وأمها وكيف تتعلم لولو منها الكثير من الأشياء الجميلة.
  • يمي يمي يا ماما: أنشودة تشجع الأطفال على تناول الطعام الصحي والمتنوع والابتعاد عن الحلويات الضارة.
  • الحقينا يا لولو: برنامج يعرض مواقف صعبة تواجه أصدقاء لولو وكيف تساعدهم لولو بحنكتها وشجاعتها.
  • شو بيقولوا الحيوانات: أنشودة تعلم الأطفال أصوات الحيوانات المختلفة وأسمائها بطريقة مرحة وسهلة.
  • لولو بورطة: برنامج يصور مواقف مضحكة تحدث للولو وكيف تتغلب عليها بذكائها وفطنتها.
  • وناسة وناسة: أنشودة تدعو الأطفال إلى اللعب والمرح والاستمتاع بالحياة ببراءة وسعادة.
  • اجا الحلو: أنشودة تعبر عن فرحة لولو بقدوم أخيها الصغير وكيف تحبه وتعتني به.
  • يا شرطة حرامي: أنشودة تسخر من شيكا القطة وتنادي الشرطة للقبض عليها وتعاقبها على سرقتها.
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محمودمنذ ساعة واحدة
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