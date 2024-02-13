أكلات للسحور في رمضان 2024 لتقليل العطش والجوع.. 10 أفكار بتكاليف بسيطة وهتعجب أولادك

تعتبر وجبة السحور من أهم الوجبات في رمضان حيث تساعد على إعطاء الجسم القوة والطاقة لصيام النهار، ومن أجل تجنب العطش والجوع الشديدين خلال ساعات الصيام يجب أن يحتوي وجبة السحور على مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية والمغذية، في هذا المقال عبر موقع البديل سنقدم لكم 10 أكلات للسحور في رمضان 2024 تناسب الشباب والأطفال والكبار وتساعد في تقليل العطش والجوع.

أكلات للسحور في رمضان 2024 لتقليل العطش والجوع

إليك 10 أكلات يمكن تحضيرها للسحور في شهر رمضان لتخفيف الشعور بالعطش والجوع وبتكاليف بسيطة:

الفول بالسلطة. البيض المقلي بالجبن القريش. الشكشوكة. لانشون بالبيض. الفول بالسجق. بطاطس مهروسه مقلية. البيض المدحرج. جبن كريمي بالأعشاب والثوم. الجبن بالطماطم. فول بالحمص واللبن الرائب.

الفول بالسلطة

يعتبر الفول مصدرًا غنيًا بالألياف والبروتينات، ويساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، قوموا بتحضير طبق من الفول وقوموا بإضافة بعض الخضروات المفضلة لديكم مثل الطماطم والخيار والفلفل الحلو والبقدونس، مع رشة من عصير الليمون والزيت، لتحصلوا على أكلة خفيفة ومغذية للسحور في رمضان.

البيض المقلي بالجبن القريش

من الأكلات المتدالة للسحور في رمضان يمكنكم تناول البيض المقلي مع قطعة من الجبن القريش الطازج، البيض يحتوي على البروتينات والفيتامينات، والجبن القريش يمنحكم الطاقة والشبع.

الشكشوكة

قوموا بتحضير الشكشوكة وهي وجبة مشهورة في المطبخ العربي، يتم قلي البصل والفلفل الأخضر وإضافة الطماطم المفرومة، والتوابل المفضلة، ثم يتم كسر البيض فوق المكونات والتقليب ثم تركه حتى ينضج، الشكشوكة تحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن، وتعتبر وجبة مشبعة ولذيذة في السحور.

لانشون بالبيض

استمتعوا بتحضير اللانشون بالبيض، احضري طبق خارجي وضعي البيض مع الملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدًا ثم ضعيها في طاسة تحتوي على السمن البلدي وقلبيها حتى تنضج قليلًا ثم ضعي اللانشون المقطع فوقه وامزجي المكونات معًا، تحتوي البيض واللانشون على الألياف والمغذيات الضرورية مما يعطيكم الطاقة والشبع وهي من أكلات السحور المفضلة للأطفال في رمضان.

الفول بالسجق

اختاروا تناول وجبة سحور لذيذة ومشبعة بتناول الفول بالسجق، يمكنكم إعداد السجق عن طريق تحمير البصل والفلفل ثم وضع السجق المقطع مع التقليب، ثم اضافة صلصة الطماطم وتركه على النار لمدة ثلاث دقائق، ثم نضع الفول والتوابل المفضلة لديكم مع التقليب حتى تتجانس المكونات ويصبح جاهز، السجق يحتوي على البروتينات والدهون، والفول يعطيكم الألياف والطاقة، مما يجعلها وجبة متكاملة ومشبعة.

بطاطس مهروسه مقلية

استمتعوا بتحضير البطاطس مهروسه المقلية، حيث يمكنكم إحضار حبات البطاطس وسلقها ثم هرسها، ثم قوموا بتشكيلها على شكل اصابع وقليها في الزيت حتى تنضج ويتحمر الوجه، البطاطس المهروسة المقلية من الوجبات المفضلة للجميع ويعطيكم الكربوهيدرات والدهون الضرورية للجسم، وهو وجبة لذيذة ومشبعة في السحور.

البيض المدحرج

استمتعوا بوجبة السحور بتناول بيض مدحرج، حيث يمكنكم سلق البيض وتقشيره، ثم قوموا بقليه في مقلاة تحتوى على الزيت أو السمن حتى يأخذ لون بني، البيض يحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم.

جبن كريمي بالأعشاب والثوم

استمتعوا بتناول جبنة كريمية مع إضافة الأعشاب المفضلة لديكم مثل البقدونس والشبت والنعناع، يمكنكم تناولها على خبز التوست أو مع الخضروات المقطعة، الجبن الكريمي تحتوي على الدهون والبروتينات والكالسيوم، وتمنحكم الشبع عند الصيام.

الجبن بالطماطم

قوموا بتحضير وجبة سحور خفيفة ومفيدة عن طريق تناول قطعة من الجبن المفضل لديكم مع شرائح الطماطم الطازجة، الجبن يحتوي على البروتينات التي تساعد على الشعور بالشبع، والطماطم تعزز الهضم وتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن.

فول بالحمص واللبن الرائب

اختاروا تحضير وجبة سحور مغذية ومشبعة بتناول الفول بالحمص مع اللبن الرائب، حيث الفول يحتوي على الألياف والبروتينات، والحمص يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة، أما اللبن الرائب فيحتوي على البكتيريا النافعة للجهاز الهضمي ويساعد على ترطيب الجسم.