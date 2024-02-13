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استغل أوقات فراغهم … تردد قناة Tom And Jerry توم وجيري الجديد 2024 النايل سات
تعد من اكثر القنوات التي يفضلها الكثير وقد حصلت قناة توم وجيري عن ان تقوم بجذب العديد من المشاهدين وانها تقوم بعرض اشهر كرتون وهو توم وجيري ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة Tom And Jerry.
تردد قناة Tom And Jerry عبر النايل سات
يمكن إستقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري من خلال البيانات التالية وهي:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.
- التردد الجديد: 12149.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
تردد قناة توم وجيري عبر العرب سات
يمكننا إستقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على العرب سات من خلال التالي:
- معامل الاستقطاب الخاص: أفقي.
- القمر الصناعي: العرب سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصويب خطأ القناة: 5/6.
مميزات قناة توم وجيري
تتميز القناة بعدد من المميزات التي تميزها عن غيرها كما انه يسمح لك ان تقوم باستقبالها على جهاز الاستقبال الخاص بنا ويتم من خلال الدخول على الاعدادات والنقر على اضافة تردد وكتابة ترددها وبياناتها والبحث عنها ثم يتم القيام بالنقر على زر حفظ ومن ضمن مميزاتها.
- تعتبر من ضمن اهم و اكثر القنوات التي يحبها العديد من الأطفال.
- تعمل على القيام ببث برامجها المختلفة، يحبها جميع الأعمار.
- تتميز القناة بانه يتابعها العديد من الأطفال بل وأولياء الأمور.
- تبث محتوياتها علي مدار أل 24 ساعه خلال اليوم دون فواصل إعلانية.
- يساعد محتواها علي جذب انتباه الأطفال من خلال الاستمتاع بافضل البرامج.
- تتميز بأنها لا تقوم بعرض أي مشاهد غير لائقة للصغار.