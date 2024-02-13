رسميًا.. توقيع حسام وإبراهيم حسن على عقود تدريب منتخب مصر 2024

أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 عن إتمام عملية توقيع حسام وإبراهيم حسن على عقود تدريب منتخب مصر بشكل رسمي بعد أن رحل البرتغالي روي فيتوريا بعد فشله في بطولة الأمم الأفريقية 2023- 2024، لنتعرف على تفاصيل الخبر في الفقرات التالية.

حسام وإبراهيم حسن يوقعان على عقود تدريب منتخب مصر رسميًا

وفي وقت سابق أعلن اتحاد كرة القدم المصري عن تعيين حسام حسن مدربًا لمنتخب الفراعنة “المنتخب المصري” خلفًا لروي فيتوريا البرتغالي الذي توجيه الشكر له بعد خروج المنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، حيث هنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة “جمال علام” التوأم حسام وإبراهيم حسن وذلك لتوليه هذه المهمة الصعبة، وقد أكد كذلك عن إنه سيتم توفير كل طلبات المنتخب المصري وذلك لتحقيق أحلام الجماهير المصرية.

موعد المؤتمر الصحفي لتقديم حسام حسن

فقد أعلن اتحاد كرة القدم إنه من المقرر أن يتم إجراء مؤتمر صحفي لتقديم حسام حسن كمدير فني لمنتخب الفراعنة وإبراهيم حسن كمدير للمنتخب يوم الخميس المقبل الموافق 15 فبراير 2024 في تمام الساعة 12 ظهرًا بالعاصمة الإدارية الجديدة بفندق الماسة.

🔴📸 | اتحاد الكرة يوقع مع حسام و إبراهيم حسن عقود تدريب منتخب مصر .. ومؤتمر صحفي الخميس 🇪🇬 وقع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقود تولي التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم . وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام و إبراهيم حسن على… pic.twitter.com/5GzPZbX3Fn — EFA.eg (@EFA) February 13, 2024

مكان استضافة مباراة نهائي كأس مصر 2024

ومن جانب أخر أعلن كل من الإتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة عن الموافقة على دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لإستضافة مباراة نهائي كأس مصر للموسم الرياضي 2022- 2023، والتي ستلعب بين فريقي الأهلي والزمالك، على أن تقام المباراة في مدينة الرياض يوم 8 مارس 2024، وهذا الحدث يعد من أهم الفعاليات الرياضية التي ستقام بمناسبة موسم الرياض لهذا العام.