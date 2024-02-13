“هنفطر امتى؟؟!!”.. إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر وعدد ساعات الصيام وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية

إمساكية شهر رمضان 2024، يشهد “جوجل” الآن بحثا حول إمساكية شهر رمضان 2024 بالتزامن مع اقتراب حلول الشهر المعظم الذي يفصلنا عنه أيام معدودة، ومن خلال امساكية شهر رمضان يمكنك معرفة مواعيد الفطار والسحور وكذلك مواقيت الصلاة، كما يمكنك حساب عدد ساعات الصوم كل يوم، واليكم الامساكية.

إمساكية شهر رمضان 2024

وقد تم الاعلان عن إمساكية شهر رمضان 2024 خلال الساعات الماضية ونشرها على عدة مواقع شهيرة، وتشير الحسابات الفلكية أن موعد أول أيام شهر رمضان هو يوم 11 مارس القادم لتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، ويعد اليوم الاول هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة، أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة.

امساكية رمضان 2024

– الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:18.

– الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:02 ، العشاء 7:19.

– الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 22 دقيقة، السحور 2:20، إمساك 4:20، الفجر 4:40، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02 ، العشاء 7:19.

– الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 24 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:20.

– الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 25 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:04، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:21.

– السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 27 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04 ، العشاء 7:21.

– الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 30 دقيقة، السحور 2:15، إمساك 4:15، الفجر 4:35، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:22.

– الإثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 31 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:23.

– الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 33 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06 ، العشاء 7:23.

– الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 35 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:58، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07 ، العشاء 7:24.

– الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 37 دقيقة، السحور 2:10، إمساك 4:10، الفجر 4:30، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07 ، العشاء 7:25.

– الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 39 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:25.

– السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 40 دقيقة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:26.

– الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 43 دقيقة، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.

– الإثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 45 دقيقة، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.

– الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 46 دقيقة، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.

– الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 49 دقيقة، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29.

– الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 50 دقيقة، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:30.

– الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 52 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:47، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30.

– السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 55 دقيقة، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:31.

– الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 56 دقيقة، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32.

– الإثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 58 دقيقة، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الشروق 5:44، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33.

– الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33.

– الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقتين، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34.

– الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 4 دقائق ، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35.

– الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 6 دقائق ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:36.

– السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 8 دقائق ، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36.

– الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 10 دقائق ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37.

– الإثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 12 دقيقة ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38.

– الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة ، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39.