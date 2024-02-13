موعد الصرف … صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر مارس 2024

يبحث الكثير في العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين حيث انه سيتم القيام بالاعلان عن صرف زيادة ضمن راتبهم وهو يقدر بمبلغ 100 ألف دينار عراقي للعمل على مساندة الاسر وتوفير حياة كريمة ومن خلال مقالنا سنتعرف على صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر مارس 2024.

صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر مارس 2024

تم التصريح من قبل وزارة المالية في العراق انه لم يتم تير موعد الصرف والذي يتم صرفه كل بداية الشهر الميلادى ولكن يتغير حالة أن يوافق اليوم عطلة أو إجازة رسمية في الدولة يعني انه سيتم صرفه في يوم الاول من شهر مارس القادم عبر المنافذ التي تسمح لها بالصرف ويتم تنزيم عملية الصرف للعمل على التخلص من الازدحام وتوفير الوقت والجهد.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

يوجد عدد من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، والتي يتم من بينها:

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية الرسمي.

ثم يتم القيام بإدخال اسم المواطن ورقم الهوية الوطنية.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

ثم يتم القيام بإدخال تفاصيل المواطن.

الضغط على زر بحث.

كما انه لابد من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

ما هي اهم شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق

يوجد بعض من شروط الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، والتي من بينها التالي: