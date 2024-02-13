ما هي شروط العفو الملكي في المملكة العربية السعودية

يعتبر العفو الملكي مبادرة إنسانية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تهدف إلى إتاحة فرصة جديدة للحياة للنزلاء والنزيلات المحكومين في قضايا الحق العام، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من خادم الحرمين الشريفين بأهمية إتاحة الفرصة للنزلاء والنزيلات لإعادة تأهيل أنفسهم وإصلاح سلوكهم، وإعادة دمجهم في المجتمع كأعضاء فاعلين.

شروط العفو الملكي

تشمل مبادرة العفو الملكي العديد من الشروط التي يجب توفرها في السجين لكي يتم شموله بالعفو، مثل حسن السلوك داخل السجن، وعدم وجود أي سوابق جنائية، والحصول على موافقة الجهة التي حكمت عليه وقد حققت هذه المبادرة العديد من النتائج الإيجابية، حيث ساعدت في إعادة تأهيل العديد من السجناء و مما أدى إلى انخفاض معدلات الجريمة وتحسين الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية ومن اهم شروط العفو الملكي: