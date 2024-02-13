“رغيف الخبز بجنيه واحد” تعديلات جديدة في سعر الخبز المدعم.. ومقترح بـ 500 جنيه شهريا لكل مواطن

من بين أكثر الأشياء التي تخص المواطن المصري رغيف الخبز المدعم، حيث يعتبر رغيف الخبز المدعم من الدولة ضروريًا لملايين المواطنين الذين يستفيدون منه، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الدقيق بشدة في الأيام الأخيرة، إذ يوضح هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، العوامل التي ترفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق في جميع المحافظات.

السلع التموينية تصرف بالمجان

في مقابلة حوارية في برنامج «على مسئوليتي» والذي يٌقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أوضح هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن المواد الغذائية تندرج تحت قسمين، قسم يخضع لوزارة التموين كسلع تموينية، والآخر يتصل بالسوق الحر والسوبر ماركت.

وقد أضاف رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة أن السلع التموينية الخاصة بالوزارة مستقرة، إذ يتم توزعيها على 65 مليون مواطن مجاناً بما في ذلك السكر بسعر مرجعي 12.60 جنيه على بطاقة التموين، ولقد عبر رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة عن رغبته في زيادة تقديم بطاقات التموين للمواطنين، مؤكداً أن بطاقة التموين «أصبحت ضمانة وأمانة للمواطن».

تعديلات في منظومة سعر الخبز المدعم

أوضح هشام الدجوي أنه يمكن للحكومة «أن ترضي المواطن» دون أي زيادة في الميزانية، بإعطاء بطاقة تموين لـ4 أفراد بقيمة 200 جنيه تموين، بالإضافة إلى أن فارق الخبز سيكون متاحًا بدلاً من 50 جنيهًا سيحصل عليه المواطن 500 جنيه، وقد أشار إلى أن الدولة تدفع جنيهًا واحدًا على كل رغيف خبز يباع بـ5 قروش، مبينًا أن المواطن عندما يدخر رغيف الخبز، ينال 10 قروش، وعند صرفه يتم خصم جنيه واحد من الدعم المحدد على بطاقة المواطن، لذا هناك هوة كبيرة وهذا يسبب عمليات غش من بعض الأشخاص الضعفاء.

كما طالب هشام الدجوي بإبقاء قيمة الجنيه المقررة على بطاقة التموين للمواطن مثل الـ200 جنيه قيمة الدعم، إذ يتم خصم سعر الرغيف من البطاقة بقيمة جنيه واحد، وقد أضاف قائلا بأن الفجوة المتبقية ستوفر الدقيق المزيف وفارق العملة، وكذلك ستوفر الرغيف الحقيقي الذي صرفه المواطن وأدخله على المنظومة.