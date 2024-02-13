spa.gov.iq أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية نزلها pdf عبر منصة مظلتي

من المنتظر الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق خلال الأيام القادمة حيث سيتم نشر هذه القائمة على موقع مظلتي الإلكتروني تسهيلاً على المواطنين الراغبين في الاستعلام عن شمولهم بالبرنامج ويهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمتعففة على تحسين ظروفها المعيشية، وذلك من خلال تقديم المساعدة المالية والعينية لها.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

تشمل المساعدات الكثير من الانواع منها مساعدة مالية ومساعدات العينية مثل المواد الغذائية والملابس والأدوية ومساعدات في مجال التعليم والصحة ويُشترط في المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية أن يكون:

ان يكون مواطن عراقي الجنسية. لا يملك أي عقار. يتراوح عمره بين 16 و20 عامًا للرجال و15 و50 عامًا للنساء. في حالة الأسر، يجب أن تتكون الأسرة من 4 أفراد على الأقل وأن يكون دخلها متوافقًا مع معايير الحكومة.

خطوات التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية

الحصول على استمارة التقديم من أحد مراكز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو من خلال موقعها الإلكتروني.

تعبئة الاستمارة بشكل دقيق وصحيح.

إرفاق المستندات المطلوبة مثل: شهادة الجنسية، شهادة السكن، شهادة عدم زواج، شهادة وفاة الزوج (في حالة الأرامل).

تقديم الاستمارة إلى أحد مراكز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة من خلال: