اضبط تردد قناة CN بالعربية 2024 كرتون نتورك الجديد بدون تقطيع على النايل سات وعرب سات

تردد قناة CN بالعربية 2024 حققت قناة كرتون نتورك بالعربية نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة بين المشاهدين في الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، حتى تم اعتبارها القناة المفضلة للأسرة العربية التي تعرض على شاشتها أفلام كرتونية متنوعة وجذابة للطفل، وبالتالي أصبحت من أهم القنوات التليفزيونية المتخصصة للاطفال في فترة قصيرة، لذا سنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” التردد الجديد لقناة كرتون نتورك بالعربية 2024 على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة CN بالعربية 2024

يحرص عدد كبير من المشاهدين من جميع الفئات العمرية على متابعة قناة CN بالعربية، وذلك نظرًا لتقديمها مجموعة متنوعة من البرامج والأجزاء والأفلام الكرتونية التي تجمع بين التسلية والترفيه والمرح، وقد نجحت القناة في استقطاب المشاهدين منذ أول يوم لبدء بثها.

وقناة كرتون نتورك بالعربية من القنوات المجانية التي تبث محتواها طوال 24 ساعة بدون تشفير أو انقطاع، تسعى إدارة نتورك بالعربية دوماً على التجديد الدائم، بهدف الحفاظ على اهتمام المشاهدين وعدم شعورهم بالملل من تكرار المحتوى والمواضيع نفسها.

قناة كرتون نتورك بالعربية 2024

يمكنكم تنزيل تردد قناة CN بالعربية 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة من خلال الترددات الآتية:-

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات

التردد هو: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 5/6.

تردد القناة على عرب سات

التردد هو: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 3/4.

من بين أروع الفقرات الكرتونية التي تقدمها نتورك بالعربية، تأتي حلقات الفيلم الكرتوني الشهير توم آند جيري الممتعة ومغامراتهم الخالدة التي لا تنتهي.