تعيينات جديدة.. أكثر من 30 ألف وظيفة متاحة لخريجي الجامعات وأصحاب التفوق في العام 2024 في العراق

رابط طلب التوظيف لخريجي الجامعات وأصحاب التفوق في العام 2024 يشكل أحد أبرز اهتمامات أصحاب الشهادات العليا في العراق، يأتي هذا الاهتمام على إثر إعلان مجلس الخدمة الاتحادي في العراق سلسلة من القرارات المتعلقة بالتعيينات، بما في ذلك نية طرح طلبات التوظيف عبر الإنترنت خلال منتصف الشهر القادم، ومع ذلك، لا تزال التفاصيل المتعلقة بإجراءات التقديم لهذه الوظائف غير واضحة حتى الآن، وإليكم كامل التفاصيل الدقيقة التي نعلمها حتى اللحظة.

31000 وظيفة متاحة لحملة الشهادات العليا

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن رابط طلب التوظيف أو أي تفاصيل واضحة قبل الموعد الرسمي المحدد لها، ولكن تم الإعلان عن أنه تم تخصيص 31000 وظيفة حتى الآن، ومن المقرر طرح استمارات التوظيف في منتصف آذار 2024، التوظيف لا يقتصر على حملة الشهادات العليا وأصحاب التفوق فقط، بل يتيح الفرصة لتعيين البعض وفقاً لاحتياجات الدولة في مجالات متنوعة، مما يسمح باختيار نخبة من المتقدمين.

وأوضح سعد اللامي، المتحدث باسم مجلس الخدمة الاتحادي، أن المجلس قد وضع خططاً لتوظيف حملة الشهادات العليا والأوائل، وأشار إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الوظائف ستعلن قريباً، بهدف توسيع نطاق الفرص وتحقيق أقصى استفادة للخريجين.

موعد فتح باب التسجيل لتوظيف حملة الشهادات العليا في العراق لعام 2024

أكد مجلس الخدمة أن فتح باب التسجيل وطرح الاستمارة سيكون في يوم 15 مارس 2024، وسيتم تكليف المؤسسات والوزارات بتثبيت العقود، لذا، يجب على حملة الشهادات العليا تجهيز جميع الوثائق اللازمة، التي تعبر عن خبراتهم ومؤهلاتهم الأكاديمية، حيث تعتبر هذه الوثائق من أهم متطلبات التوظيف.

وتتنوع تلك الوظائف في مختلف التخصصات، بما في ذلك الزراعية والتجارية والصناعية، مما يعكس توفر فرص العمل في مجموعة متنوعة من المجالات نظراً لوجود نقص في بعض القطاعات.