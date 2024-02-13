التسجيل في الإحصاء العام للسكان في المغرب 2024 وشروط التقديم

تستمر الحكومة المغربية في تقديم البرامج المختلفة التي من شأنها دعم المواطنين وتحسين مستوى الحياة المعيشية، حيث وفرت رابط خاص بـ التسجيل في الإحصاء العام للسكان، وهذا البرنامج يعمل على تحليل وفهم الديناميات السكانية وبالتالي توجيه السياسات بطريقة أفضل لتلبية احتياجات المجتمع، وفيه سيتم اختيار ما يقارب 55 ألف مترشح في الإحصاء الحيوي.

خطوات التسجيل في الإحصاء العام للسكان

يبحث الكثير حول طريقة وخطوات التسجيل في الإحصاء العام، والتي تتم عبر الخطوات التالية:

الذهاب لموقع المندوبية السامية للتخطيط الرسمي.

اختيار طلب الترشيح من النافذة الرئيسية.

ملء كافة خانات الإستمارة الإلكترونية الموجودة على الموقع بالمعلومات الصحيحة عن المتقدم.

تقديم المستندات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد الإطلاع عليها.

بعد إتمام عملية التسجيل، سيتم إبلاغ المتقدمين المقبولين من خلال البريد الإلكتروني الخاص بهم، والذي تم إدخاله أثناء التسجيل.

شروط التسجيل في الإحصاء العام للسكان

أما عن الشروط التي يجب توافرها فى المقبلين على التسجيل في الإحصاء العام للسكان، فتمثلت فيما يلي:

أن يحمل المتقدم الجنسية المغربية، ويقيم بشكل دائم داخل الأراضي المغربية.

أن يبلغ المتقدم من العمر 20 عامًا أو أكثر.

أن يحمل المتقدم شهادات من مؤسسات جامعية ومؤسسات التعليم العالي.

أن يكون المتقدم قد أكمل تدريبه بعد البكالوريا لمدة سنتين كحد أدنى.

يتعين على جميع الموظفين والأعيان الذين حصلوا على ترخيص المشاركة في عملية الإحصاء الذي تم تقديمه من الهيئة المشغلة أن يكونوا أحد موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بجانب ألاشخاص المتقاعدين من هذه الهيئات.

الوثائق الضرورية للتسجيل في الإحصاء العام للسكان

عند التسجيل في الإحصاء العام للسكان، يجب إرفاق بعض الأوراق المطلوبة والضرورية في طلبك، وهي: