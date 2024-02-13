التقط الآن.. تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 ومتعي طفلك بمغامرات وأغاني لولو الشقية

قناة وناسة تعتبر من أهم القنوات الفضائية الخاصة بالطفل والتي تقدم محتوى هادف ومتنوع يجمع بين التعليمي والترفيهي للأطفال، حيث تستعرض القناة على مدار اليوم مجموعة من الأغاني والأناشيد والبرامج المختلفة أيضاً، وكل هذا استطاع لفت الانتباه الطفل وحرصه التام على الاستمتاع بكل ما تقدمه على مدار اليوم، ومنى أهم أسرار نجاح قناة وناسة بهذا الشكل الكبير هو تقديمها برامج تزرع القيم والمبادئ التعليمية والأخلاقية في نفوس الأطفال.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

تزداد عمليات البحث من قبل الأمهات والآباء عن التردد الجديد الخاص بقناة وناسة للأطفال، حيث يمكنه ترك الصغار أمام القناة دون قلق ولا توتر، فمحتواها مناسب للفئات العمرية المختلفة لكل الصغار وخالي من أي مشاكل أو ألفاظ خارجة، ويمكن الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة من خلال ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بكم على النايل سات بالبيانات التالية:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة وناسة على العرب سات 2024

تمكنت قناة وناسة من امتلاك أكبر قاعدة شعبية في الوطن العربي والشرق الأوسط، وهذا بفضل اختيارها الدقيق لكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها، وتردد قناة وناسة على العرب سات كالتالي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

أغاني قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة رائعة من الأغاني الشيقة والتي تدور حول شخصية لولو الكرتونية المرحة، والتي استطاعت جذب أنظار الأطفال لها وسبب تعلق الأطفال بالقناة، ومن أبرز الأغاني التي تقدمها قناة وناسة كيدز للأطفال التالي: