حجز الدولار.. رابط منصة حجز العملة الاجنبية 2024 منظومة الاغراض الشخصية fcms.cbl.gov.ly

إقبال كبير من المواطنين في ليبيا على محركات البحث عن رابط منصة حجز العملة الاجنبية، وذلك بعد قرار مصرف ليبيا المركزي باطلاق منصة جديدة يستطيع من خلالها المواطنون شراء الدولار وغيره من النقد الاجنبي بكل سهولة وبشكل قانوني، وتم انشاء نظام حجز العملات الاجنبية بهدف تنظيم الشراء من المصارف التجارية حيث منح المصرف صلاحية البت في الموافقة على البيع والشراء للعملات مِن البنوك المحلية، ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية التسجيل في منصة حجز العملات والشروط المطلوبة وهذا ما نوضحه لكم عبر فقرات المقال.

رابط منصة حجز العملة الاجنبية

قدم مصرف ليبيا المركزي امكانية اتمام عمليات الشراء للنقد الاجنبي بأي عملة ترغب فيها عبر المنصة حيث يتاح التسجيل فيها من يوم الاثنين 4 فبراير حتى نهاية الشهر، ويستطيع أي مواطن ليبي الدخول على منصة حجز العملات الاجنبية للافراد لشراء اي عملة من خلال اتباع الخطوات الاتية:

الدخول على رابط منصة حجز العملات الاجنبية للافراد. من الواجهة الرئيسية للموقع قم بادخال الرقم الوطني الخاص بك ثم رقم الهاتف. تظهر أمامك عملية التحقق من الربوت اضغط على انك لست ربوت. تسجيل الدخول للمنصة اذا كان لديك حساب فعال، وفي حالة عدم وجود حساب قم بإنشاء آخر جديد. بعد الدخول قم بالنقر على خدمة حجز عملة اجنبية للافراد وحدد العملة التي ترغب الحجز عليها. حدد المبلغ المطلوب ثم سجل باقي البيانات المطلوبة وبذلك تكون انهيت عملية الحجز.

شروط الحجز على العملات الاجنبية ليبيا 2024

لقد وضع مصرف ليبيا المركزي عدة شروط للموافقة على شراء النقد الاجنبي عبر رابط منصة حجز العملة الاجنبية، وتتمثل الشروط فيما يلي: