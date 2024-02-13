” لو أنت منهم ألحق جهز ورقك بسرعة” وظائف حكومية جديدة في منتصف فبراير 2024 .. اعرف هذه الوظائف

أعلن التنظيم والإدارة عن توافر وظائف حكومية جديدة في 7 جهات اعتباراً من منتصف شهر فبراير الجاري، وقد حددت الجهات التي سيتم عقد المسابقة بها، ويأتي هذا حرصاً من الحكومة على تعيين خريجي الجامعات من وقت لآخر في بعض الوظائف الحكومية، على أن يتم تحديد المقبولين بعد إجراءهم للاختبارات التي يضعها التنظيم والإدارة، وليس للعنصر البشري أي تدخل فيها، وبالتالي لن تكون هناك أي محسوبية أو وساطة لهذه الوظائف، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” الجهات الحكومية التي تتوافر بها الوظائف.

وظائف في 7 جهات حكومية

ينتظر عدد كبير من خريجي الجامعات موعد الإعلان عن تفاصيل الوظائف الحكومية التي قد تم الإعلان عنها من قبل التنظيم والإدارة، حيث من المقرر أن يتم الكشف عنها في منتصف شهر فبراير الجاري عن الاوراق المطلوبة والشروط الواجب توافرها ورابط التقديم.

من الجدير بالذكر أن تم إطلاق وظائف في هيئة البريد المصري ووزارة التربية والتعليم والطب الشرعي في الفترة الماضية، وقد تم تفعيل رابط إلكتروني للتقديم لهذه الوظائف.

وظائف التنظيم والإدارة 2024