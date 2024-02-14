هتفرج قبل رمضان يامعلم.. حقيقة صرف 100 جنيه للفرد على بطاقة التموين 2024” ومن هم الفئات المستحقة.. شوف نفسك بسرعة..!!

منذ توقف صرف السلع التموينية في شهر فبراير 2024 تناقلت بعض الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول صرف زيادة مالية قدرها 100 جنيه للفرد المسجل في بطاقة التموين ومنذ ذلك الحين بات العديد يسأل عن صحة هذه الأنباء، في حين تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتوفير السلع الأساسية للمستفيدين من الدعم التمويني هذا المقال يكشف حقيقة صرف 100 جنيه للفرد على بطاقة التموين في عام 2024 فتابعونا للتعرف على التفاصيل.

حقيقة هذا الخبر

تم الاعلان من جانب وزارة التضامن الاجتماعي عن صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف مبلغ قدره 100 جنيه للفرد على البطاقة التموينية أكدت الوزارة على عدم وجود أي زيادة في أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023 وأكدت بشكل قاطع أن ما يتم تداوله هي شائعات خالية من الصحة وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة تحقق أي زيادة ستقوم الجهات المسؤولة بالإعلان عنها بشكل رسمي وموثوق.

من هي الفئات المستحقة

بناءً على قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية فإنها قد حددت الفئات التالية المستحقة لإضافة المواليد على البطاقة التموينية ويمكنكم الاطلاع عليها عبر النقاط التالية

أبناء المطلقات والأرامل أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة أبناء أصحاب الأمراض المزمنه أبناء أصحاب المعاشات الذين يقل دخلهم الشهري عن 2000 جنيه أبناء العاطلين عن العمل أبناء العاملين باليومية

يرجى العلم بأن هذه الفئات مستحقة لتلقي هذه الإضافة الخاصة بالمواليد على البطاقة التموينية.