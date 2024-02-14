“فرح عيالك ونزلها” قناة وناسة أطفال الجديد Wanasah TV الجديد وتابع أروع الأفلام والبرامج الكرتونية والطفولية المميزة..!!

هل تريد قناة قناة فضائية تقدم محتوى ممتع وتعليمي للأطفال فاليك قناة وناسة للأطفال هي الخيار المثالي تقدم القناة برامج وأغاني كرتونية ممتعة وتعليمية على مدار الساعة تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام والألوان بطريقة مبتكرة ومسلية والأن سوف أقدم لك أحدث تردد لاستقبال قناة وناسة على النايل سات.

تردد قناة وناسة

هذه القناة تعتبر واحدة من أفضل القنوات التي تستهدف الأطفال في الوقت الحالي حيث يتميز محتواها بالتنوع والغنى مما يساهم في بناء جيل واع ومثقف ويعزز القيم الأخلاقية لديهم. إليكم التردد الخاص بها على النايل سات

التردد 11430

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد القناة على عرب سات

التردد11270

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

فتابعوا قناة وناسة لتمضية وقت ممتع ومفيد لأطفالكم.

نبذة عن هذه القناة

بدأت قناة وناسة رحلتها الإبداعية في عام 2007 وتمتلكها الشخصية الفنية البارزة المطرب السعودي راشد الماجد تميزت القناة ببرامجها المتنوعة التي تبث على مدار الساعة في جميع أنحاء العالم العربي وتعد الخطوات لاستقبالها على جهاز الرسيفر سهلة وبسيطة