Voici le lien de demande..رابط استخراج نتائج مباراة التعليم الانتقاء الأولي لوائح المقبولين وزارة التربية 2024 جميع المناطق

مباراة التعليم الانتقاء الأولي لوائح المقبولين أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم في المغرب عن لوائح المقبولين في مباراة التعليم الأولى، حيث ساهمت هذه المبادرة في توظيف عدد كبير من المعلمين في مختلف التخصصات بالمدارس المختلفة في المغرب، وأكدت أن أسماء المقبولين في المبادرة هم الذين تم تأهيلهم لأداء الامتحانات الكتابية، وأطلقت الوزارة رابط إلكتروني رسمي يمكن من خلاله الاستعلام عن اسماء المقبولين وهو ما سنوضحه لكم في هذا المقال.

مباراة التعليم الانتقاء الأولي لوائح المقبولين بالمغرب

من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في مباراة التعليم، من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب، وذلك من أجل ترشيحهم للعمل في مجال التدريس في الدرجة الثانية، وطالبت الوزارة الاسماء المقبولة بالتوجه لإجراء المباريات، وذلك وفقا المواعيد المحددة لذلك، والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين في مباراة التعليم الانتقاء الأول

يمكن للأشخاص الذين قاموا بالاشتراك في مباراة التعليم الانتقاء الأول، والتي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب، من أجل توظيف عدد من المعلمين في جميع المدارس المختلفة، الاستعلام عن أسمائهم لمعرفة ما إذا تم قبولهم أم لا، من خلال مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في الآتي: