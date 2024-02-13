” أغاني لولو “.. تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024 على نايل سات وعربسات لمشاهدة أروع أغاني الأطفال

قناة وناسة تعد واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهيًا مميزًا باللغة العربية، يتميز اسم القناة من الأغنية الشهيرة “وناسة”، والتي حققت شعبية واسعة، تهدف قناة وناسة إلى تقديم محتوى متنوع وهادف يلبي احتياجات الأطفال في جميع الفئات العمرية، يتضمن ذلك مجموعة واسعة من البرامج والعروض الترفيهية التي تعزز التعلم والترفيه في آن واحد.

تردد قناة وناسة على النايل سات 2024

تُعتبر قناة وناسة حاضنة للأطفال، حيث يعتمد عليها الأهل كمصدر لترفيه وتعليم أبنائهم، وبفضل توفرها على جميع أجهزة الاستقبال التلفزيونية، تُعتبر قناة وناسة وجهة مهمة للأسر الباحثة عن محتوى آمن وجذاب لأطفالها.

القمر الصناعي النايل سات اسم القناة قناة وناسة تردد القناة 11470 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الاستقطاب عمودي دقة الجودة HD تردد آخر لقناة وناسة

القمر الصناعي النايل سات اسم القناة قناة وناسة تردد القناة 11470 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الاستقطاب عمودي دقة الجودة SD

تردد قناة وناسة على عرب سات 2024

القمر الصناعي العرب سات اسم القناة قناة وناسة تردد القناة 11270 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الاستقطاب عمودي دقة الجودة SD

أغاني قناة وناسة

بم بم حيوانات.

وينك يا لولو.

بيبي شاور.

هابي بيرث داي.

يا غنامتي ماء ماء.

وين سنك يا لولو.

أنا لولو ساعدوني.

دكتور الأسنان إلحقني.

جوعانة جوعانة.

القطة توته.

ماما تحبني بابا يحبني.

وصل وصل_ لولو يسعدوا.

كيفية استقبال وضبط تردد قناة وناسة

لاستقبال تردد قناة وناسة للأطفال، يمكنك اتباع الخطوات التالية: