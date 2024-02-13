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” أغاني لولو “.. تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024 على نايل سات وعربسات لمشاهدة أروع أغاني الأطفال

تردد قناة وناسة 2024

Salmanمنذ 10 دقائق
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تردد قناة وناسة 2024
تردد قناة وناسة 2024

قناة وناسة تعد واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهيًا مميزًا باللغة العربية، يتميز اسم القناة من الأغنية الشهيرة “وناسة”، والتي حققت شعبية واسعة، تهدف قناة وناسة إلى تقديم محتوى متنوع وهادف يلبي احتياجات الأطفال في جميع الفئات العمرية، يتضمن ذلك مجموعة واسعة من البرامج والعروض الترفيهية التي تعزز التعلم والترفيه في آن واحد.

تردد قناة وناسة على النايل سات 2024

تُعتبر قناة وناسة حاضنة للأطفال، حيث يعتمد عليها الأهل كمصدر لترفيه وتعليم أبنائهم، وبفضل توفرها على جميع أجهزة الاستقبال التلفزيونية، تُعتبر قناة وناسة وجهة مهمة للأسر الباحثة عن محتوى آمن وجذاب لأطفالها.

القمر الصناعيالنايل سات
اسم القناةقناة وناسة
تردد القناة11470
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ5/6
معدل الاستقطابعمودي
دقة الجودةHD

تردد آخر لقناة وناسة

القمر الصناعيالنايل سات
اسم القناةقناة وناسة
تردد القناة11470
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ5/6
معدل الاستقطابعمودي
دقة الجودةSD

تردد قناة وناسة على عرب سات 2024

القمر الصناعيالعرب سات
اسم القناةقناة وناسة
تردد القناة11270
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ3/4
معدل الاستقطابعمودي
دقة الجودةSD

أغاني قناة وناسة

  • بم بم حيوانات.
  • وينك يا لولو.
  • بيبي شاور.
  • هابي بيرث داي.
  • يا غنامتي ماء ماء.
  • وين سنك يا لولو.
  • أنا لولو ساعدوني.
  • دكتور الأسنان إلحقني.
  • جوعانة جوعانة.
  • القطة توته.
  • ماما تحبني بابا يحبني.
  • وصل وصل_ لولو يسعدوا.

كيفية استقبال وضبط تردد قناة وناسة

لاستقبال تردد قناة وناسة للأطفال، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  • اضغط على زر “موافق” على جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى القائمة الرئيسية.
  • اختر أيقونة “خيارات” من القائمة.
  • في الخيارات، اختر “التثبيت اليدوي” أو “البحث اليدوي”
  • ويمكن أن يكون هذا الخيار موجودًا في القسم المتعلق بالترددات والقنوات.
  • أضف تردد قناة وناسة.
  • انقر على “موافق” أو “تأكيد” لتأكيد الإعدادات الجديدة.
  • انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة وناسة على جهاز التلفزيون الخاص بك.
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Salmanمنذ 10 دقائق
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