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” أغاني لولو “.. تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024 على نايل سات وعربسات لمشاهدة أروع أغاني الأطفال
تردد قناة وناسة 2024
قناة وناسة تعد واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهيًا مميزًا باللغة العربية، يتميز اسم القناة من الأغنية الشهيرة “وناسة”، والتي حققت شعبية واسعة، تهدف قناة وناسة إلى تقديم محتوى متنوع وهادف يلبي احتياجات الأطفال في جميع الفئات العمرية، يتضمن ذلك مجموعة واسعة من البرامج والعروض الترفيهية التي تعزز التعلم والترفيه في آن واحد.
تردد قناة وناسة على النايل سات 2024
تُعتبر قناة وناسة حاضنة للأطفال، حيث يعتمد عليها الأهل كمصدر لترفيه وتعليم أبنائهم، وبفضل توفرها على جميع أجهزة الاستقبال التلفزيونية، تُعتبر قناة وناسة وجهة مهمة للأسر الباحثة عن محتوى آمن وجذاب لأطفالها.
تردد آخر لقناة وناسة
|القمر الصناعي
|النايل سات
|اسم القناة
|قناة وناسة
|تردد القناة
|11470
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|معدل الاستقطاب
|عمودي
|دقة الجودة
|SD
تردد قناة وناسة على عرب سات 2024
أغاني قناة وناسة
- بم بم حيوانات.
- وينك يا لولو.
- بيبي شاور.
- هابي بيرث داي.
- يا غنامتي ماء ماء.
- وين سنك يا لولو.
- أنا لولو ساعدوني.
- دكتور الأسنان إلحقني.
- جوعانة جوعانة.
- القطة توته.
- ماما تحبني بابا يحبني.
- وصل وصل_ لولو يسعدوا.
كيفية استقبال وضبط تردد قناة وناسة
لاستقبال تردد قناة وناسة للأطفال، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- اضغط على زر “موافق” على جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى القائمة الرئيسية.
- اختر أيقونة “خيارات” من القائمة.
- في الخيارات، اختر “التثبيت اليدوي” أو “البحث اليدوي”
- ويمكن أن يكون هذا الخيار موجودًا في القسم المتعلق بالترددات والقنوات.
- أضف تردد قناة وناسة.
- انقر على “موافق” أو “تأكيد” لتأكيد الإعدادات الجديدة.
- انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة وناسة على جهاز التلفزيون الخاص بك.