كيفـاش تفتحـ رابط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2025 habous.gov.ma وزارة الأوقاف + هـذه الشروط

تشهد الفترة الاخيرة عمليات بحث كبيرة عن التسجيل في قرعة الحج بالمغرب لعام 1445، وذلك بعدما أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المغربية فتح الباب للتسجيل أمام المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج عبر موقعها الرسمي، وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود الوزارة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل الاجراءات على المواطنين وتوزيع الفرص بشكل عادل على المتقدمين، ويتيح وسائل متقدمة للمواطنين بهدف المشاركة بسهولة في ذلك النشاط الديني المهم ولذلك يبحث عدد كبير منهم عن خطوات التسجيل في قرعة الحج 1445 والشروط المطلوبة للتقديم عليها.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب

تنطلق عملية التسجيل بقرعة الحج بداية من يوم 5 فبراير وتستمر لمدة 10 ايام حتى يوم 25 فبراير عبر موقع وزارة الاوقاف المغربية، ويتعين على الراغبين في التسجيل الالتزام بالشروط التي وضعتها الوزارة لتنظيم وتسهيل فريضة الحج على المواطنين، وتتمثل الشروط فيما يلي:

يجب على المتقدم أن يكون من أصول مغربية حاملا للجنسية.

يسمح للاجانب المقيمين داخل المغرب التقديم على قرعة الحج.

لا يقل العمر المتقدم عن 18 عاما.

يلزم تقديم بطاقة الهوية الوطنية سارية للمواطنين أما بالنسبة للمقيمين يجب ان تكون لديهم وثيقة صالحة خاصة بالاقامة.

لا يجوز التسجيل اذا كان من المستفدين خلال العشر سنوات الاخيرة حيث يتم رفض الطلب بشكل نهائي.

يجب وجود مرافقين من افراد العائلة ولا يزيد عمر المرافق عن 50 عاما.

من الضروري ان يكون المرافق قادرا على اداء مناسك الحج ومساعدة المسن خلال مراحل الحج.

خطوات التسجيل في قرعة الحج بالمغرب

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طريقة التسجيل في قرعة الحج بالمغرب وذلك من خلال اتباع الخطوات الاتية: