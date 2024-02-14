عربي و دولي

لوائح المقبولين مباراة التعليم رابط وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي tawdef.men

علاء محمدمنذ 39 دقيقة
0
لوائح المقبولين مباراة التعليم
لوائح المقبولين مباراة التعليم

لوائح المقبولين مباراة التعليم أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، عن ظهور نتائج المقبولين في مباراة التعليم الانتقاء الأول، والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، والتي سيتم بعدها التوجه للقيام بالاختبارات الكتابية من أجل التأهيل للعمل في مجال التدريس في المدارس المختلفة بالمغرب، وهو ما سنوضحه لكم في هذا المقال.

استعلام عن نتائج لوائح المقبولين مباراة التعليم المغرب 2024

يمكن الآن للمشتركين في مباراة التعليم أن يقوموا بالاستعلام عن نتائج لوائح المقبولين في المباراة، من خلال مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في الآتي :

  • أولا الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية.
  • بعد ذلك انقر على  خانة النتائج في مباراة التعليم.
  • قم بإدخال كل البيانات التي تتعلق بالشخص المتقدم.
  • وفي الخطوة التالية انقر على أيقونة الاستعلام.
  • بعدها يرجى الانتظار حتى تظهر النتائج من خلال ملف pdf حتى يتم تحميله بكل سهولة.
خطوات الاستعلام عن نتائج لوائح المقبولين في  مباراة التعليم المغرب 2024
خطوات الاستعلام عن نتائج لوائح المقبولين في  مباراة التعليم المغرب 2024

ماهي شروط الترشيح في مباراة التعليم بالمغرب

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة التربية الوطنية بالمغرب، من أجل الترشح لأداء اختبارات مباراة التعليم في المغرب، وهذه الشروط تتمثل في الآتي :

ماهي شروط الترشيح في مباراة التعليم بالمغرب
لوائح المقبولين مباراة التعليم
  • يشترط أن يكون المتقدم مغربي الجنسية.
  • يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة في المغرب.
  • ينبغي أن يتمتع بكل الحقوق المدنية الوطنية.
  • يلزم التأكد من عدم الحكم على المتقدم من قبل في أي أحكام قضائية.
  • ألا يكون المتقدم قد سجل في أي أعمال أخرى وفي حال ثبوت قيامه بأي أعمال لا يتم تسجيل المتقدم.
  • يشترط أن يتمتع المتقدم بالقدرة والكفاءة البدنية الجديدة.
  • يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام باعتبارها حد أقصى.
  • ضرورة وجود شهادة وطنية أو الشهادة التي تعادلها من شهادات في نفس النطاق.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
علاء محمدمنذ 39 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى