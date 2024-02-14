لوائح المقبولين مباراة التعليم رابط وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي tawdef.men

لوائح المقبولين مباراة التعليم أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، عن ظهور نتائج المقبولين في مباراة التعليم الانتقاء الأول، والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، والتي سيتم بعدها التوجه للقيام بالاختبارات الكتابية من أجل التأهيل للعمل في مجال التدريس في المدارس المختلفة بالمغرب، وهو ما سنوضحه لكم في هذا المقال.

استعلام عن نتائج لوائح المقبولين مباراة التعليم المغرب 2024

يمكن الآن للمشتركين في مباراة التعليم أن يقوموا بالاستعلام عن نتائج لوائح المقبولين في المباراة، من خلال مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في الآتي :

أولا الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية.

بعد ذلك انقر على خانة النتائج في مباراة التعليم.

قم بإدخال كل البيانات التي تتعلق بالشخص المتقدم.

وفي الخطوة التالية انقر على أيقونة الاستعلام.

بعدها يرجى الانتظار حتى تظهر النتائج من خلال ملف pdf حتى يتم تحميله بكل سهولة.

ماهي شروط الترشيح في مباراة التعليم بالمغرب

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة التربية الوطنية بالمغرب، من أجل الترشح لأداء اختبارات مباراة التعليم في المغرب، وهذه الشروط تتمثل في الآتي :