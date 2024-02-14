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UPDATE NOW.. تحديث سيارات جاتا 5 GTA car update| الإضافات الجديدة على خريطة vice city
تحديث سيارات جاتا 5 حيث أعلنت الشركة أن هناك إضافات جديدة في اللعبة وسيتم الإعلان عنها في عام 2024، كما أن من المتوقع أن يكون التحديث للشكل الخارجي للعبة بالإضافة إلى الشكل الداخلي وأنه سيكون هناك إضافات للاسلحة GTA 5 ويكون معها مركبات التي سيصل عددها إلى 100 مركبة سيتم أضافتها، وتعمل الشركة على وضع العديد من الأمور الجاذبة في اللعبة منها الملابس للاعبين.
تحديث سيارات جاتا 5
قامت شركة لعبة جراند ثفت أوتو بتسهيل طريقة تحميل اللعبة بعد التحديثات التي تجريها على اللعبة، وتكون طريقة التحميل كما يلي:
- التوجه إلى موقع لعبة جراند ثفت أوتو.
- انقر Newswire.
- اضغط تحميل GTA 5 لعام 2024.
- عند وجود رسوم للتحديثات التي أعلنتها الشركة، يلزم دفعها بإستخدام بطاقة دفع إلكترونية.
- بعد ذلك سوف يتم تحميل اللعبة إلى جهازك لتتمكن من تسجيل حساب فيها واستخدامها.
إضافات لعبة GTA 5 2024
هناك العديد من الإضافات الجديدة في لعبة جراند ثفت أوتو، وهذه الإضافات من أجل جعل اللعبة أكثر تشويقًا، وتكون الإضافات كما يلي:
- المباني التي تم تخصيصها للولاية يمكن للاعبين استغلال أي مساحة فيها.
- كما تتوفر مركبة الدفع الرباعي بتحديث صيغته CavalCada والتي تجعل استعمالها يتم براحة كبيرة.
- تكون المركبة الجديدة التي تم أضافتها مع التحديث مجانية يمكن للاعبين الحصول عليها بدون دفع أي رسوم.
- يوجد ملصق جديد للمركبة الجديد ويكون من نوع Vinwood Club ويكون الملصق مجاني ولا يتم دفع أي رسوم له.
- عند البدء المغامرات الجديدة يمكن تخزين حوالي 100 مركبة ذات أشكال مختلفة بسهولة مع Garage.