إن أكثر ما يتم البحث عنه دائمًا على جميع محركات البحث هو طريقة استخراج جواز سفر وكل ما يتعلق بالسفر والمسافرين وذلك لأن الكثير منا يرغب في السفر إلى خارج البلاد للعمل أو لقضاء العطلات، لكن هناك مشكلة كبيرة قد توجه الأشخاص الذين لم تتمكنوا من السفر إلى الخارج من قبل، وهي مشكلة استخراج جواز سفر لأن ذلك يستدعي الانتظار أيام كثيرة وقد تكون شهور أيضًا، لذلك يلجأ الجميع إلى استخراج جواز سفر مستعجل، ولهذا يجدر بنا أن نوضح لكم بالتفصيل طريقة استخراج جواز سفر في وقت قليل وبسرعة من السطور التالية.

طريقة استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة لذلك

بعد أن أزداد البحث والتساؤل مؤخرًا عن جواز السفر وطريقة استخراجه في أسرع وقت ممكن، فيجب علينا أن نوضح لكم بالتفصيل طريقة استخراج جواز سفر مستعجل من خلال السطور الآتية:

يجب التوجه أولًا إلى قسم الجوازات الموجود في المنطقة التابع لها.

سحب النموذج رقم 29 الخاص باستخراج الجواز.

يجب كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبخط الشخص صاحب الجواز.

يجب التقديم إلى الموظف المختص كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

سداد الرسوم الخاصة باستخراج جواز السفر المستعجل.

سيتم استلام جواز السفر خلال المدة المحددة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

هناك بعض الأوراق والمستندات الضرورية الواجب تقديمها إلى الموظف المختص عند التقديم على طلب لاستخراج جواز السفر، وفيما يلي سنوضح لكم تلك المستندات من خلال السطور الآتية: