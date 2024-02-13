“خلي العالم يشوفك” استقبل تردد قناة الشمس 2024 على النايل سات

يعتبر تردد قناة الشمس الجديد من الترددات التي يحرص العديد على إضافته إلى أجهزة الاستقبال المنزلية، فهي أحد القنوات التي تهم جميع أفراد الأسرة خاصة سيدات المنازل لأنها تقدم الكثير من البرامج النسائية التي تهم السيدات، من برامج العناية الشخصية والصحة العامة، أو برامج الطبخ والتي تعرض طرق متنوعة وعديدة في إعداد الوجبات، علاوة على برامج العناية بالأطفال والأسرة وجميعها تهم إلى حد كبير السيدات لأنها تقدم معلومات جديدة ومفيدة خاصة وأنها تستضيف المتخصصين والأطباء للإجابة على جميع التساؤلات التي تشغل أذهانهم.

تردد قناة الشمس 2024 نايل سات

وتعتبر قناة الشمس من القنوات الجديدة التي تمكنت من خوض المنافسة واكتساب الكثير من المتابعين لها من مختلف دول العالم، ولعل هذا يظهر من خلال ارتفاع عدد المتابعين لها يوما بعد يوم، خاصة وأنها تعرض أيضا أفلام و مسلسلات جديدة وممتعة، هذا الاختلاف والتنوع في البرامج أدى إلى ازدهارها وخاصة مع وجود عدد كبير من الإعلاميين والفنانين الذين يقدمون برامج التوك شو.

ومن خلال السطور التالية يمكن للمتابعين والمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال المنزلية على تردد قناة الشمس الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، من أي مكان في الوطن العربي والتمتع بمشاهدة البرامج المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة.

القمر الصناعي : النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12053.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

أهم برامج قناة الشمس 2024