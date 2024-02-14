اليكـــم رابط قرعة الحج بالمغرب 2025 وزارة الأوقاف hajj habous gov ma + فقط هنا الشروط اللازمة

يتجه اهتمام المواطنين بالمغرب الي البحث عن رابط قرعة الحج بالمغرب وذلك بعد اقتراب موسم الحج لعام 1445، ولقد فتحت وزارة الاوقاف المغربية الفرصة امام الراغبين في التقديم على قرعة الحج عبر موقعها الالكتروني بشروط معينة، كما أكدت الوزارة أنها سوف تستقبل طلبات التسجيل على قرعة الحج بداية من يوم 5 فبراير حتى يوم 15 فبراير وتعد هذه الفرصة مناسبة للراغبين في اداء فريضة الحج لهذا العام، ونقدم اليكم خلال فقرات المقال رابط التسجيل لقرعة الحج والشروط المطلوبة فتابعوا معنا.

شروط التسجيل في رابط قرعة الحج بالمغرب 2024

لقد وضعت وزارة الاوقاف عدة شروط لابد من توافرها حتي يتم القبول في قرعة الحج لهذا العام وتتمثل فيما يلي:

أن يكون الشخص المتقدم حاملا للجنسية المغربية ويسمح للتقديم أيضا المقيمين داخل المغرب.

على المواطنين تقديم بطاقة الرقم الوطني سارية في حين يتعين على الوافدين والاجانب احضار وثيقة إقامة صالحة.

لا يجوز لمن أدي فريضة الحج خلال العشر سنوات الاخيرة التقديم على القرعة.

السن المطلوب للتقديم 18 عاما فيما فوق ولا يقل عن ذلك.

يجب وجود مرافق من افراد العائلة اذا كان المتقدم من كبار السن أي أكثر من 50 عاما.

كنا يجب ان يتمتع المرافق بالقدرة على اداء فريضة الحج ومساعدة الشخص المسن على القيام بالمناسك بسهولة.

خطوات التسجيل في قرعة الحج بالمغرب

يستطيع المواطنون الراغبين في اداء مناسك الحج بالتقديم على رابط قرعة الحج بالمغرب في خطوات بسيطة كما يلي: