بشروط بسيطة خالص ..قرض السيارة من بنك الأهلي المصري 2024 بعد ارتفاع أسعار السيارات

قرض السيارة من بنك الأهلي المصري الذي يتميز بالعديد من الرسوم التي تناسب كافة العملاء، حيث يعمل البنك الأهلي على تقديم عروض وتسهيلات تجذب العملاء ومنها تمويل السيارات الذي قد يصل إلى مليون ونصف جنيهًا للأشخاص الذين يعملون كموظفين أو 3 مليون جنيهًا للذين يعملون في المهن الحرة، بالإضافة إلى أن فترة السداد قد تصل إلى 7 سنوات ولا يوجد رسوم للاستعلام يطلبها البنك عند تقديم طلب التمويل.

قرض السيارة من بنك الأهلي المصري

حدد البنك الأهلي المصري أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في العملاء الراغبين في الحصول على تمويل السيارة من البنك، وهذه الشروط تتمثّل في التالي:

العمر لتمويل الموظفين يتراوح بين 21 عامًا حتى 60 عامًا.

أما العمر لتمويل أصحاب الأعمال والمهن الحرة يكون من 25 عامًا حتى 65 عامًا.

التمويل يجب أن يكون 100% من سعر السيارة التي يرغب العميل في شرائها، ويلزم الا يغير نوع السيارة بعد الحصول على التمويل.

الالتزام بفترة السداد التي يتفق عليها العميل مع البنك وعدم مخالفتها.

تمويل السيارة البنك الأهلي المصري

وفر البنك الأهلي تمويل للعملاء من أجل مساعدتهم في الحصول على سيارة، وتكون تفاصيل التمويل كما يلي:

التمويل يكون بدون دفع رسوم مقدم.

لا يحتاج التمويل إلى ضامن.

تكون الفائدة للتمويل هي 24% وقد تصل إلى 24.5% للموظفين، كما تكون 25.25% لأصحاب الأعمال الحرة.

هناك العديد من البرامج المتنوعة للموظفين منها تحويل راتب، أو إثبات دخل، أو بدفع مقدم 40% والحصول على تمويل 60% والعديد من البرامج الأخرى.

المستندات المطلوبة لقرض السيارة من بنك الأهلي المصري

هناك مستندات يجب تقديمها عند تقديم طلب الحصول على تمويل البنك الأهلي، وتكون هذه المستندات كما يلي: