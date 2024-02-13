ادخل الان على موقع وزارة العمل واستعلم عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 pdf

يبحث الكثيرون من المواطنين العراقين عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، والتي تمثل لهم الملاذ مما يمرون به من ضيق العيش، حيث تم تدشين هذه الوجبات من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لرفع مستوى المعيشة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، لذلك لا يمنع تأخير وجبة الرعاية الاجتماعية إلا مانع قوي يجعل وزارة العمل تتأخر عن إعلان موعد الوجبة الجديدة من وجبات الرعاية.

ولما كان الأمر هام وعاجل ويخص فئة كبيرة من فئات الشعب العراقي أردنا أن نشارك معكم عبر موقعكم البديل الإخباري رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بصيغة pdf.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد اسماء الرعاية الاجتماعية بناء على شروط ومعايير تحقق التوزيع العادل لدعم الرعاية على جميع المواطنين، ويضمن هذه الشروط محورين كبيرين هما أن يكون المواطن من العراق، وأن يكون من الأسر الفقيرة أو من الذين لايجدون عمل لعجز أو نحوه، حيث تعمل الوزارة على التأكد بالأوراق والمستندات من استحقاق المستفيد ليتم تضمينه مع المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

أنشأت منصة مظلتي من قبل وزارة العمل لتكون نقطة الاتصال بين الوزارة وجميع الذين تشملهم برامج الحماية الاجتماعية، حيث يمكن من خلالها الحصول على جميع خِدْمَات الرعاية الاجتماعية، والتي منها الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية، حيث يمكنك الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي. اضغط على برامج الحماية الاجتماعية. ثم قم بالضغط على الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة. حمل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بصيغة pdf. الآن ابحث داخل الكشوفات على الاسم الذي تريد.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موعد إعلان الوجبة الاخيرة

أكد وزير العمل “أحمد الأسدي” على أن الوزارة حريصة على إعلان الوجبة الأخيرة في أقرب وقت، وأنها الآن بصدد المراجعة لجميع المشمولين في الوجبة للتأكد من أهلية استحقاقهم، ومن ثم الإعلان مباشرة عن الوجبة.

ومن المؤكد أن يتم إعلان الوجبة خلال الفترة القلية المقبلة، حيث يمكن لجميع المستفيدين الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال موقع الوزارة ومنصة مظلتي على نحو ما بينا.