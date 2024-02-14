“اتفرج على اقوي الافلام” تردد قناة روتانا سنيما بجودة HD.. مش هتقدر تغمض عنيك..!!

تُشكل قناة روتانا سينما إحدى المحطات التلفزيونية الفضائية الرائدة التي يُقبل الجمهور العربي على متابعتها بشغف وبحب، ولا يكتمل أي جهاز تلفزيون عربي بدونها ينبغي الإشارة إلى أن القناة استطاعت أن تنال عددًا من التكريمات نظرًا لما حققته من نجاح باهر تلتزم القناة بتقديم محتوى مميز للجميع، يناسب جميع الأعمار والطبقات المختلفة وتسعى أيضًا لعرض الأفلام الحصرية والجديدة لذا وفي هذا المقال سوف نقوم بتوفير تردد قناة روتانا سينما بجوده HD لكي تقوموا بالاستمتاع ومشاهده كافة الافلام القديمة والجديدة والحصرية في مختلف الاوقات الزمنية على مدار اليوم فقط تابعوا معنا.

تردد القناة

هذا وقد ذكرت القناة بتوفير تردد جديد يمكنك من خلاله تنزيل القناة عبر القمر الصناعي عرب سات المعلومات المتعلقة بالتردد هي كالتالي

معدل الاستقطاب أفقي

التردد11843

معدل الترميز27500

طريقة تنزيل قناة روتانا سنيما

هناك سلسلة من الإجراءات التي يجب اتباعها بدقة لتنزيل القناة وهذه الإجراءات هي كما يلي