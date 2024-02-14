“الدهب رفع تاني” أسعار الذهب اليوم في مصر 14/2/2024 بعد ارتفاعه في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الارتفاع، بعد أن شهدت تراجع خلال الفترة الماضية ودائما ما يهتم جميع المواطنين بتحديثات أسعار الذهب وخاصة المقبلين على الزواج والسيدات التي ترغب في شراءه من أجل التزين به أو بعض الراغبين في حفظ قيمة أموالهم من خلال شراء الذهب على شكل سبائك وغيرها من الأمور الأخرى والتي جميعها تجعل سعر الذهب من أكثر ما يتم البحث عنه بشكل يومي.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024



شهد سعر الذهب ارتفاع اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 وكذلك ذهب عيار 21 بالمصنعية بعد حالة الانخفاض التي واجهها المعدن الأصفر على مدار الفترة الماضية، وعلى الجانب الآخر المعدن الأصفر افتتح عالميًا كافة تعاملاته على زيادة في مؤشرات العقود الفورية والآجلة بحوالي 2020.885 ونحو ما يعادل 0.05% نقطة، بينما حققت أونصة الذهب حوالي 2017 دولارا، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

شهد عيار 24 استقرار في الأسعار عند سعر 4183 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 استقر عند سعر 3660 جنيهًا، خلال بداية تعاملات اليوم.

وصل سعر الذهب عيار 18 سجل 3137 جنيهًا.

كما شهد الجنيه الذهب ارتفاع أيضا في سعره، وذلك بعد أن كان قد شهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء منذ بداية التعاملات، ووصل 29280 جنيهًا.

سعر البيع والشراء للذهب اليوم في مصر

سجل سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الآتي: