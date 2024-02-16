تعرف على جدول أسعار المواد التموينية في الأردن رمضان 2024+جهود وزارة الصناعة لمواجهة المخالفات

أسعار المواد التموينية في الأردن رمضان 2024، تعتبر أسعار المواد التموينية في الأردن رمضان 2024 من أكثر المواضيع التي يتداولها المواطنين الأردنيين فيما بينهم في الآونة الأخيرة، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك أصبح الحديث عن أسعار السلع الغذائية وغيرها من أهم الأمور التي تهم المواطن في الشارع الأردني.

أسعار المواد التموينية في الأردن رمضان 2024

يتصدر عنوان أسعار المواد التموينية في الأردن رمضان 2024 محركات البحث على جوجل في الفترة الأخيرة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان والذي ترتفع فيه أسعار السلع الغذائية بسبب زيادة الطلب على السلع واستغلال بعض التجار لاحتياجات المواطنين في هذا الوقت تحديدا من العام، وتلقت جمعية حماية المستهلك في وقت سابق عددا من الشكاوي التي تخص ارتفاع سعر الخيار والكوسا والموز بشكل كبير، كما أظهر المواطنين تخوفاتهم من أسعار السلع في شهر رمضان.

جولة رقابية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين

قامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأسبوع الأول من الشهر الحالي بعمل 112 جولة رقابية، وتم زيارة حوالي 1958 منشأة تجارية في هذه الجولة، وقد نتج عن هذه الجولات الرقابية تحرير 107 مخالفة وفقا لبيانات التقرير الأسبوعي الذي يتم تقديمه من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كما أوضح يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة أنه تم رصد أسعار 90 سلعة في الأسبوع الأول، وتشهد الأسواق استقرار أسعار سبعين سلعة وانخفاض أسعار عشر سلع وارتفاع أسعار عشر سلع أخرى تتراوح ما بين 3% إلى 5%، وأكد على التزام المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية بالبيع بناء على الأسعار الحالية حتى انتهاء شهر رمضان المبارك.