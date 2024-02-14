“فرحة كبيرة للموظفين” موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة 2024 مع العد التنازلي لشهر رمضان

زادت محركات البحث عن معرفة موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة خاصة بعد القرار الذي أصدره الرئيس يوم الأربعاء الماضي بزيادة مرتبات العاملين بالدولة، حيث قرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه وفقًا لطبيعة عمل كل شخص، وبذلك تم رفع الحد الأدنى بنسبة 50%، ليصل شهريا 6 آلاف جنيه، وكان الهدف من إصدار هذا القرار هو تخفيف العبء من على المواطنين في ظل غلاء الأسعار الذي تمر به البلاد.

موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

وبعد إصدار هذا القرار فإنه من المقرر أن يتم تطبيق ذلك القرار بداية من شهر مارس المقبل 2024 وفقًا للقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية، حيث قرر زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 50%، ليبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية، وذلك بداية من أول شهر مارس 2024، بحيث سيتم صرف مرتبات هذا الشهر مضاف له الزيادة الجديدة.

العلاوات الدورية والحوافز الإضافية

خصصت الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوات دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، والأجر الأساسي بنسبة 15% للاشخاص الغير مخاطبين، كحد أدنى بمبلغ 150 جنيهًا اجمالى التكلفة يصل الى 11 مليار جنيه، كما تم اضافة حافز للدرجة السادسة يبدأ من 500 جنيه ويرتفع حتى 50 جنيهًا حسب كل درجة، لتصل الدرجة الممتازة إلى 900 جنيه بتكلفة تصل حوالي 37.5 مليار جنيه، وتم تخصيص حوالي 6 مليارات جنيه لتوظيف 120 ألف شخص من المعلمات والمعلمين وأعضاء المهن الطبية وجميع العاملين بكافة الجهات الإدارية الأخرى.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

من المفترض أن تصرف مرتبات شهر فبراير لجميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بدايةً من 21 فبراير 2024 في المديريات والوزارات حسب الجدول التالى: