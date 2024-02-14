“أحصل على النتائج PDF” رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2024 في العراق عبر موقع نتائجنا

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق والتي تعد من النتائج التي يترقبها كل الطلاب بفارغ الصبر تحت حالة من التوتر والقلق الشديد، خصوصًا مع قرب إعلان النتيجة في أيام قليلة، فقد أوضحت الوزارة أن تصحيح الامتحانات والمراجعة ورصد الدرجات قد أوشك كل ذلك على الانتهاء بجميع لجان الامتحانات، ولذا يكثر بحث الطلاب عن تلك النتيجة نظرًا لأن مستقبلهم التعليمي يتحدد بعدها، وسنوضح في هذا المقال كيفية الاستعلام عن هذه النتيجة.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق

يمكن الآن الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق بمجرد ظهورها من خلال موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية:

ادخل في البداية إلى الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية.

ادخل على الأيقونة المخصصة للنتائج.

انقر فوق النتائج الخاصة بالسادس الإعدادي.

يتم إضافة كل من اسم الطالب ورقمه الامتحاني.

يتم تحديد المحافظة التي يتبعها الطالب.

يتم النقر فوق كلمة بحث.

وستظهر لك النتيجة في النهاية حسب اسم الطالب الذي قمت بإدخاله ورقمه الامتحاني.

موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي في العراق

قامت وزارة التربية في العراق بإصدار العديد من التصريحات المتعلقة بالموعد الخاص بظهور نتائج سادس إعدادي وأنه سيكون في الساعات القادمة، وقد أوضحت الوزارة كذلك أن تلك الدرجات سترفع بشكل مباشر عبر الموقع الخاص بالوزارة، هذا بالإضافة إلى تحذير الوزارة من أي مواقع مضللة تعرض نتائج مزيفة إلى الطلاب وأشارت بأن أعمال التصحيح تتم في دقة وسرية تامة.