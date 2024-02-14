موعد مباراة النصر والفيحاء في “دور الـ 16” من دوري أبطال آسيا 2024 اليوم الأربعاء 14 فبراير

تتهيّأ جماهير كرة القدم السعودية في كل مكان، لمتابعة مواجهة نارية تجمع بين فريقي النصر والفيحاء، “اليوم الأربعاء” 14 فبراير 2024، في إطار دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، من المتوقع أن يكون موعد مباراة النصر والفيحاء مواجهة مثيرة ومليئة بالحماس، حيث ستجمع بين فريقين بخبرات وإمكانيات قوية، وفي هذا المقال، سنوفّر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة النصر والفيحاء الأربعاء 14 فبراير

سيُقام لقاء بين النصر والفيحاء في ملعب” مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية”، يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري، ضمن منافسات الدور الـ 16 من بطولة “دوري أبطال آسيا” 2024/2023، سيبدأ الحكم المباراة بصافرة البداية للشوط الأول في الأوقات التالية:

الوقت (بتوقيت القاهرة) الوقت (بتوقيت مكة المكرمة) الوقت (بتوقيت أبو ظبي) الثامنة مساءً التاسعة مساءً العاشرة مساءً

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

نجحت قنوات “بين سبورت” في الحصول على حقوق تغطية بطولة آسيا، بينما تمكنت مجموعة قنوات “SSC” أيضًا من نقل أحداث “مباريات دوري أبطال آسيا”، بالإضافة إلى ذلك، قامت مجموعتا “الكأس القطرية” وقنوات “أبو ظبي” بتحديد باقاتها الآسيوية لنقل البطولة، وتحديدًا، سيتم بث “موعد مباراة النصر والفيحاء” على الشاشات التالية:

“قناة beIN Sports AFC”، حيث سيتولى التعليق الصوتي للمباراة “حسن العيدروس”.

“قناة SSC Sport”، حيث سيقوم كل من “فارس عوض” و “مدحت شلبي” بالتعليق على اللقاء.

قناة “الكأس 9″، بصوت المعلق “سمير المعيرفي”.

أبو ظبي الرياضية آسيا.

حجز تذاكر مباراة الفيحاء والنصر

يوفر “الموقع الرسمي” لنادي الفيحاء السعودي تذاكر مباراته أمام “النصر” السعودي، ويمكن شراء تذاكر موعد مباراة النصر والفيحاء عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لـ “نادي الفيحاء”.

اختيار “مباراة الفيحاء ضد النصر”.

تحديد عدد التذاكر المطلوبة.

اختيار الفئة المناسبة للتذاكر.

تحديد طريقة الدفع المفضلة.

الضغط على “شراء”.

طباعة التذاكر الخاصة.

أسعار تذاكر الفيحاء والنصر

تتراوح أسعار “تذاكر مباراة النصر والفيحاء” بين 115 ريال سعودي للواجهة، وتزداد بارتفاع فئة التذكرة وموقع المقعد المرغوب به، وتكون الأسعار كالتالي: