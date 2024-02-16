تحميل مهمات GTA 6 لشهر فبراير 2024+Grand Thift Auto التحديث الجديد للخريطة

مهمات GTA 6، يبحث الكثير من الشباب عن مهمات GTA 6 ، حيث ارتفعت معدلات البحث في الآونة الأخيرة على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول المهمات التي تتضمنها لعبة Grand Theft Auto VI، وتعتبر لعبة Gta 6 واحدة من أكثر الألعاب الإلكترونية شعبية بين الناس حيث حازت على إعجاب الكثير، وفي هذا المقال سنتعرف على المهمات الجديدة في اللعبة.

مهمات GTA 6

يتصدر عنوان مهمات GTA 6 محركات البحث في الفترة الأخيرة، ويتساءل العديد من عشاق لعبة Gta 6 عن ماهية المهمات الجديدة التي تتضمنها اللعبة، وهذه المهمات هي:

مهمة فقد في البحر.

مهمة أصدقاء لوسيا.

مهمة كلايد وبوني الغامضة.

مهمة الحوامات المهجورة.

مهمة ظهور مدينة vice city.

تبديل البنادق بين اليدين والتقاطها من على الأرض.

مهمة عودة نادي ماليبو.

ظهور منطقة جديدة وهي port gellhorn.

وتعتبر الأجهزة الداعمة للعبة هي بلاي ستيشن 5، وإكس بوكس سيريس sg x، وأجهزة الكمبيوتر، وفي المقابل لا تدعم أجهزة بلاي ستيشن 4 وجهاز إكس بوكس 1 اللعبة لأنها تحتاج إلى أجهزة ذات مواصفات وجودة عالية تتوافق مع مواصفات اللعبة المتطورة والحديثة.

قصة GTA 6

تنال لعبة Gta 6 محبة الكثير من الناس بسبب قصتها المشوقة والحماسية، حيث تدور أحداث اللعبة حول 3 مجرمين يقومون بالعديد من السرقات الكبيرة في مدينة لوس سانتوس، ويوافق المحتال مايكل على القيام بسرقة متجر للمجوهرات عندما طلب منه المجرم القديم ليستر القيام بذلك، وينفذ مايكل المهمة بمساعدة فرانكلين ويثير الثنائي انتباه تريفور زعيم مافيا في مدينة ساندي شورز وهو شريك مايكل السابق، وتتحد الشخصيات الثلاثة للعمل على تنفيذ عمليات سرقة كبيرة تعرض حياتهم للخطر.