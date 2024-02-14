شاهد اغنية ماما جابت بيبي على قناة طيور الجنة بيبي بترددها الجديد 2024 وسلي طفلك ونمي مهارته

يستمتع الأطفال بمتابعة قناة طيور الجنية بيبي وبمتابعة ما تقدمه من برامج شيقة للأطفال ومساعدة لهم على تنمية مهاراتهم، فالآباء والأمهات دائمًا ما يريدون من متابعة أطفالهم لقناة طيور بيبي لما تقدمه لهم من محتوى هادف ومفيد للأطفال.

وحيث أن الأمر فعلا هام فالأطفال هم عصب الحياة وشريانها فلابد أن يهتم بهم ابلغ اهتمام فكان من دورنا داخل موقع البديل الإخباري نقل تردد قناة طيور الجنة بيبي إليكم كما سنوضح في الأسطر التالية.

أهم ما تقدمه طيور الجنة بيبي

تقدم طيور الجنة بيبي العديد من البرامج والفقرات، حيث تقوم القناة بعمل برامج في جميع النشاطات، فمنها التعليمية، ومنها الثقافية، ومنها الترفيهية، لكي تقوم ببناء الطفل بشكل قوي في جميع الجوانب، فتجد في الجانب التعليمي مث برامج تعلم مهارات القراءة للأطفال، وبرامج ترفيهية مثل برامج قصصية تعلم الأطفال القيم الإيجابية، وغيرها من البرامج التي تبثها القناة.

أهم برامج قناة طيور بيبي الجديد

تقدم قناة طيور الجن مجموعة كبيرة من البرامج والتي من أهمها الآتي:

مسلسل “عصومي ووليد”.

برامج أغاني طيور الجنية بيبي.

حكايات مع طيور الجنة.

التعلم مع طيور الجنة.

طيور الجنية بيبي تردد

يمكنك متابعة قناة طيور الجنية بيبي على القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

صفقة تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

صفقة تصحيح الخطأ: 2/3.

وفي الختام قدمنا لكم ما يدور حول قناة الجنة بيبي من برامج وفقرات وتردد القناة، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة لكم ولأطفالكم.